Πύλος: Εντοπίστηκε ανθρώπινο κρανίο – Η ιατροδικαστική εξέταση θα «φωτίσει» την υπόθεση

Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 3/8/2026 στη θαλάσσια περιοχή της Σφακτηρίας, στην Πύλο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών. Το εύρημα αποστέλλεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου για εξετάσεις, ενώ διενεργείται προανάκριση από τις λιμενικές και ανακριτικές Αρχές για την ταυτότητα του ατόμου και τις συνθήκες του συμβάντος.

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Ερευνάται το περιστατικό
Πηγή: Λιμενικό Σώμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (3/8/2026) στη θαλάσσια περιοχή της Σφακτηρίας, στην Πύλο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
  • Το μακάβριο εύρημα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε.
  • Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές και ανακριτικές Αρχές, ενώ το ανθρώπινο κρανίο θα αποσταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (3/8/2026) στη θαλάσσια περιοχή της Σφακτηρίας, στην Πύλο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Το μακάβριο εύρημα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις, σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές και ανακριτικές Αρχές, ενώ το ανθρώπινο κρανίο θα αποσταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, για τις απαραίτητες εξετάσεις και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου για την ύπαρξη οστών στη θαλάσσια περιοχή ν. Σφακτηρίας όρμου Ναβαρίνου του Δήμου Πύλου Νέστορος, πλησίον της ακτής.

Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν και περισυνέλλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου προς διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου».

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