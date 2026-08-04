Επίσκεψη Κουτσούμπα σε πληγείσες από τις φωτιές περιοχές στη Δυτική Αττική: «Η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες»

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Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά, για την εξέλιξη της κατάστασης που επικρατεί και ταυτόχρονα να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος.

Ο κ. Κουτσούμπας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές.

«Το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους. Η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε από την πρώτη στιγμή βουλευτές του κόμματος, στελέχη της Λαϊκής Συσπείρωσης, καθώς και ομάδες εθελοντών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, συμβάλλοντας στις προσπάθειες στήριξης των κατοίκων και αντιμετώπισης των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, υπογράμμισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς, με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των διαθέσιμων μέσων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες.

Ο κ. Κουτσούμπας, επέκρινε την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν υπάρξει.

«Βλέπουμε ένα έγκλημα να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος», δήλωσε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων των πληγεισών περιοχών, διεκδικώντας μέτρα αποκατάστασης και ουσιαστική αντιπυρική προστασία.