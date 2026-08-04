Γερμανία: Σκαντζόχοιρος «διαρρήκτης» έθεσε σε λειτουργία τον συναγερμό σούπερ-μάρκετ – «Δεν είχε… εγκληματική πρόθεση»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας… σκαντζόχοιρος προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στη Γερμανία, αφού παγιδεύτηκε σε σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε λειτουργία ο συναγερμός του καταστήματος.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον «διαρρήκτη» σκαντζόχοιρο στην είσοδο του καταστήματος, όπου εκτιμάται ότι είχε εισέλθει την προηγούμενη ημέρα και παγιδεύτηκε όταν οι υπεύθυνοι, που δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του, κλείδωσαν το σούπερ μάρκετ.

Germany news: Hedgehog triggers police alert https://t.co/zZcnfxKHPF — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 4, 2026

Ο συμπαθέστατος σκαντζόχοιρος φαίνεται πως… εξερεύνησε στους χώρους του σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσει τον συναγερμό και οι αστυνομικές αρχές να κινητοποιηθούν για το ενδεχόμενο διάρρηξης.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως «τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και, απ’ ό,τι φαίνεται, χωρίς εγκληματική πρόθεση».

Το ζώο υποβλήθηκε σε σύντομη εξέταση από κτηνίατρο, πριν αφεθεί ελεύθερο σώο και αβλαβές.