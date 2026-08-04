Ιράν και Ομάν σε «διπλωματικό πυρετό» – Οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ με ανοιχτό το ενδεχόμενο πιθανής συμφωνίας

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Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνει λόγο για «τελευταία ευκαιρία» πριν από ένα νέο στρατιωτικό πλήγμα, η Τεχεράνη διαψεύδει τις απευθείας συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, εστιάζοντας αποκλειστικά σε ένα ενδιάμεσο σχέδιο ναυσιπλοΐας, με τη μεσολάβηση του Μασκάτ.

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη μέση ανατολή, το Ιράν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (3/8/2026) ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Ομάν, για το προσωρινό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός, αποτελεί την αρτηρία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και το επίκεντρο της νέας πολεμικής σύρραξης, με τους περιφερειακούς μεσολαβητές, να δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να αποτρέψουν μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Διπλωματικός ελιγμός και διάψευση απευθείας επαφών

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι δεν διεξάγονται απευθείας συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον αυτή τη στιγμή, «διαγράφοντας» τις προσδοκίες, για μια άμεση, συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

«Το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με το Ομάν είναι περιορισμένο και αφορά αποκλειστικά τη διευθέτηση της ναυσιπλοΐας. Τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ιράν και ΗΠΑ θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαγαΐ.

Iran, Oman near deal to control Hormuz traffic and charge ‘service fees’ The proposed system would route incoming ships near Iran and outgoing vessels near Oman, while Washington insists Tehran will not control access or collect pa…https://t.co/TausaQrE39 pic.twitter.com/3tII45DIea — Ynet Global (@ynetnews) August 4, 2026



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε πυρά κατά της ιρανικής ηγεσίας, αποκαλώντας την «απίστευτα διπρόσωπη», ενώ επέμεινε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ουσιαστικά σε διαδικασία εύρεσης λύσης.

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακύρωσε απότομα το Σαββατοκύριακο, ένα σχεδιαζόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, επικαλούμενος ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες αλλά και τις εκκλήσεις για συγκράτηση από περιφερειακούς συμμάχους, όπως η Σαουδική Αραβία.

«Τελευταία ευκαιρία» πριν τη νέα σύγκρουση

Ωστόσο, ο κ. Τραμπ, διεμήνυσε ότι τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες επαφές ως την «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης. «Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», δήλωσε, προειδοποιώντας εκ νέου με αμερικανική επίθεση.

Iran and Oman are close to a Strait of Hormuz deal, per the New York Times. Under it, inbound ships pass along Iran’s side and outbound ships pass near Oman, with “service fees” going to Tehran. — Open Source Intel (@Osint613) August 4, 2026



Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει εξαγγείλει επανειλημμένα την επίτευξη διπλωματικών πρωτοβουλιών τους τελευταίους μήνες, οι συμφωνίες συνεχίζουν να καταρρέουν.

Παρά τους συνεχείς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, το Ιράν δεν έχει υποχωρήσει από τις βασικές του θέσεις, εγκλωβίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα αδιέξοδο ως προς τον τρόπο τερματισμού του πολέμου, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Το σχέδιο διαχωρισμού των πλοίων και τα διόδια

Στο πεδίο των τεχνικών διαπραγματεύσεων, Ιράν και Ομάν, έχουν ήδη ανταλλάξει χάρτες για τον καθορισμό εναλλακτικών θαλάσσιων περασμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Μπαγαΐ, εξετάζεται μια «ενδιάμεση διαδρομή» που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα και των δύο κρατών.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψαν ότι οι δύο χώρες, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα συγκεκριμένο μοντέλο:

Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα διέρχονται από τα χωρικά ύδατα που ελέγχει το Ιράν

Τα πλοία που αποχωρούν, καθώς και τα άδεια δεξαμενόπλοια, θα ακολουθούν διαδρομή πλησιέστερα στο Ομάν

Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους παροχής υπηρεσιών στα πλοία, για την κάλυψη εξόδων περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας και στελέχωσης, τα έσοδα του οποίου θα μοιράζονται ισόποσα μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Το ναυτικό μπλόκο ως μοχλός πίεσης

Αναλυτές παραμένουν σκεπτικοί για το αν η Τεχεράνη, είναι διατεθειμένη να παραδώσει πλήρως τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η διέλευση των πλοίων γινόταν ανεμπόδιστα. Μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, ο αποκλεισμός των Στενών, αναδείχθηκε στο ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Iran and Oman are close to a Strait of Hormuz deal, per the New York Times. Under it, inbound ships pass along Iran’s side and outbound ships pass near Oman, with “service fees” going to Tehran. — Open Source Intel (@Osint613) August 4, 2026



Ο κ. Μπαγαΐ κατέστησε σαφές, ότι η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας εξαρτάται από τη συνολική στάση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. «Όσο τα ζητήματα που έχουν προκληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένουν ανεπίλυτα, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ», τόνισε.

Η εύθραυστη αυτή ισορροπία ξυπνά μνήμες από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η συμφωνηθείσα εκεχειρία κατέρρευσε θεαματικά. Τότε, η ανακωχή ακυρώθηκε στην πράξη όταν το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο Ομάν, τα οποία θεωρήθηκαν μη εξουσιοδοτημένα.

Το αδιέξοδο εκείνο είχε προκληθεί από την ασαφή διατύπωση της συμφωνίας, την οποία η Τεχεράνη, ερμήνευσε ως εκχώρηση πλήρους ελέγχου των Στενών στην ίδια, μια ερμηνεία που η Ουάσινγκτον, απέρριψε κατηγορηματικά.

Πηγή: New York Times