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Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Εφιάλτης» οι διάσπαρτες εστίες και οι αναζωπυρώσεις – Από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό σημείο

Η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία, παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο το πιο ενεργό μέτωπο εντοπίζεται από Ψάθα προς Λούμπα με διάσπαρτες εστίες. Σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενισχυμένες και από διεθνή βοήθεια, επιχειρούν στην περιοχή, ενώ η Υπηρεσία Copernicus εκτιμά την καμένη έκταση σε 134.585 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία.

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ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο.
  • Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου, με 526 πυροσβέστες και διεθνή συνδρομή από Ρουμάνους και Γάλλους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
  • Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, η πληγείσα έκταση σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται συνολικά σε 134.585 στρέμματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανάσα ανακούφισης σε πυροσβέστες και κατοίκους δίνει η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή (31/7) από τη Βοιωτία.

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Από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό μέτωπο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και «καντηλάκια», με τους δασοκομάντος να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να τα διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπυρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επί ποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στην χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από την διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

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Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Στάχτη 134.585 στρέμματα στην Αττική και στη Βοιωτία

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη χθες στις 12.16, η πληγείσα έκταση συνολικά ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Ειδικότερα, η συνολική έκταση της περιμέτρου της πυρκαγιάς στη Βοιωτία (Ξηρονομή) είναι 30.966 στρέμματα ενώ στην Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 103.619.

copernicus - φωτιά στη Δυτική Αττική

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