Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει θετικά η μεταγραφή για τους «ασπρόμαυρους».

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Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννούλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τυπικές λεπτομέρειες διευθετούνται για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης.
  • Τίθεται τέλος στο «σήριαλ» των τελευταίων εβδομάδων για την εκ νέου δέσμευση των δύο πλευρών, καθώς «αγκάθι» αποτελούσε η Άουγκσμπουργκ.
  • Ο «Δικέφαλος» κατέληξε σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να αφιχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τυπικές λεπτομέρειες διευθετούνται για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Δεδομένο το οποίο βάζει τέλος στο… σήριαλ που είχε αρκετά «επεισόδια» τις τελευταίες εβδομάδες, αναφορικά με την εκ νέου δέσμευση των δύο πλευρών, καθώς «αγκάθι» στο όλο σκηνικό αποτελούσε η Άουγκσμπουργκ, στην οποία ανήκε ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ.

Ο «Δικέφαλος» κατάφερε, εν τέλει, να καταλήξει σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να αφιχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κλείσει οριστικά θετικά η μεταγραφή για τους «ασπρόμαυρους».

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