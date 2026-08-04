Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης

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Τυπικές λεπτομέρειες διευθετούνται για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Δεδομένο το οποίο βάζει τέλος στο… σήριαλ που είχε αρκετά «επεισόδια» τις τελευταίες εβδομάδες, αναφορικά με την εκ νέου δέσμευση των δύο πλευρών, καθώς «αγκάθι» στο όλο σκηνικό αποτελούσε η Άουγκσμπουργκ, στην οποία ανήκε ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ.

Ο «Δικέφαλος» κατάφερε, εν τέλει, να καταλήξει σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να αφιχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να κλείσει οριστικά θετικά η μεταγραφή για τους «ασπρόμαυρους».