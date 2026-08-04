Στη Φινλανδία η πρώτη μόνιμη «αποθήκη» πυρηνικών αποβλήτων στον κόσμο

Πράσινο φως στην αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων σε μεγάλο βάθος έδωσε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή της Φινλανδίας για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας, καθιστώντας την πρώτη στον κόσμο, που μπαίνει σε αυτή την διαδικασία.

Ως εκ τούτου, συνέστησε σήμερα να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων Onkalo. Με αυτόν τον τρόπο, η Φιλανδία άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης που θα καταστήσει την εγκατάσταση τον πρώτο στον κόσμο μόνιμο αποθηκευτικό χώρο πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί.

Η Posiva, ιδιοκτήτρια του Onkalo, η οποία με τη σειρά της ανήκει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας Fortum και Teollisuuden Voima (TVO), σχεδιάζει την ταφή πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί σε βάθος περίπου 400 μέτρων κάτω από το έδαφος.

Υπενθυμίζουμε ότι η Φινλανδία ενέκρινε την κατασκευή του έργου το 2015. Ως εκ τούτου, σήμερα η ρυθμιστική Αρχή STUK ανέφερε σε δήλωσή της ότι «πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας». Το δε υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της Αρχής STUK επιτρέπει στην κυβέρνηση να επεξεργαστεί την αίτηση για άδεια λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Posiva, σύμφωνα με την ρυθμιστική Αρχή, STUK, έχει υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας έως το τέλος του 2070.

«Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που μια γεωλογική εγκατάσταση τελικής αποκομιδής πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί, προχώρησε στην φάση απόκτησης άδειας λειτουργίας», αναφέρει η ρυθμιστική αρχή STUK.

Η γειτονική Σουηδία άρχισε την κατασκευή της εγκατάσταση τελικής αποκομιδής πυρηνικού καυσίμου που έχει αναλωθεί το 2025, ενώ η εγκατάσταση αναμένεται να λάβει τα πρώτα της πυρηνικά απόβλητα στα τέλη του 2030.