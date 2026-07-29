Reuters: Οι Χούθι εξετάζουν την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το σχέδιο αφορά την επιβολή χρεώσεων στα περισσότερα πλοία που διέρχονται από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου.

Συζητήσεις με το Ιράν και εξαίρεση για τα κινεζικά πλοία

Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη, το θέμα συζητήθηκε κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας των Χούθι στο Ιράν τον Ιούλιο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στόχος είναι να καθιερωθεί η πρακτική επιβολής τελών στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς και να αυξηθεί η πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κινεζικά πλοία αναμένεται να εξαιρεθούν από τις χρεώσεις, με τους Χούθι να εμφανίζονται θετικοί σε μια τέτοια ρύθμιση. Η Κίνα, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή σαουδαραβικού πετρελαίου, έχει ήδη πραγματοποιήσει απευθείας επαφές με τους Χούθι προκειμένου τα δεξαμενόπλοιά της να κινούνται με ασφάλεια στην περιοχή.

Φόβοι για νέα αναταραχή στις ενεργειακές μεταφορές

Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι Ιρανοί σύμβουλοι φέρονται να βοηθούν τους Χούθι στη δημιουργία μιας αρχής που θα μπορούσε να διαχειρίζεται την επιβολή των τελών στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, Αφρά αλ Ζούμπα, δήλωσε ότι οι Χούθι επιχειρούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της Ερυθράς Θάλασσας και, εφόσον το πετύχουν, θα προσπαθήσουν να χρεώνουν τα διερχόμενα πλοία.

Δυτικοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη, ωστόσο σημειώνουν πως οι διεθνείς ναυτικές δυνάμεις δυσκολεύονται ήδη να προστατεύσουν αποτελεσματικά την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Απειλή για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Ενδεχόμενη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα στερούσε από τη Σαουδική Αραβία μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για προβλήματα στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η έκθεση του ΟΗΕ το 2024 είχε αναφέρει πως οι Χούθι φέρονται να εισέπρατταν χρήματα από ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα πιθανά έσοδα υπολογίζονταν έως και στα 180 εκατ. δολάρια τον μήνα.