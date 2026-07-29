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ΗΠΑ: Ζυθοποιία που υποσχέθηκε «δωρεάν μπύρα» όταν πεθάνει ο Τραμπ έχασε την άδεια λειτουργίας της

Η ζυθοποιία Minocqua Brewing Company στο Ουισκόνσιν έχασε την άδεια παραγωγής και διάθεσης αλκοόλ, λίγους μήνες αφότου είχε προκαλέσει αντιδράσεις υποσχόμενη «δωρεάν μπύρα» την ημέρα που θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάκληση της άδειας, από τις 4 Αυγούστου, αποδίδεται επίσημα σε φορολογικές παραβάσεις και μεταφορά προϊόντων χωρίς άδειες, αν και ο ιδιοκτήτης, Κερκ Μπάνγκσταντ, χαρακτήρισε την απόφαση δυσανάλογη και δηλώνει ότι θα προσφύγει.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Louis Hansel/ Unsplash
Φωτογραφία: Louis Hansel/ Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Minocqua Brewing Company, ζυθοποιία γνωστή για τις έντονα αντι-Τραμπ αναρτήσεις της, έχασε την άδεια παραγωγής και διάθεσης αλκοόλ, λίγους μήνες αφότου είχε προκαλέσει σάλο υποσχόμενη «δωρεάν μπύρα» την ημέρα που θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι αρχές προχώρησαν στην ανάκληση της άδειας αφού κατασχέθηκαν κουτιά μπύρας της εταιρείας, με την κατηγορία ότι είχαν μεταφερθεί από το Ιλινόις χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι.
  • Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κερκ Μπάνγκσταντ, δήλωσε ότι θα δώσει «μάχη μέχρι τέλους» για να ανατρέψει την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση των αρχών δυσανάλογη. Οι αναρτήσεις της εταιρείας είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων σχολίων που επικρίθηκαν ως υποκίνηση πολιτικής βίας.

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Η Minocqua Brewing Company, ζυθοποιία στην πολιτεία του Ουισκόνσιν γνωστή για τις έντονα αντι-Τραμπ αναρτήσεις της, έχασε την άδεια παραγωγής και διάθεσης αλκοόλ, λίγους μήνες αφότου είχε προκαλέσει σάλο υποσχόμενη «δωρεάν μπύρα» την ημέρα που θα πεθάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κερκ Μπάνγκσταντ, δήλωσε ότι θα δώσει «μάχη μέχρι τέλους» για να ανατρέψει την απόφαση των αρχών.

Η ανάκληση της άδειας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Milwaukee Journal Sentinel, το Τμήμα Εσόδων του Ουισκόνσιν απέστειλε επιστολή στη ζυθοποιία, ενημερώνοντας ότι η άδεια λειτουργίας της ανακαλείται από τις 4 Αυγούστου, με δικαίωμα προσφυγής έως τότε.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι η Διεύθυνση Αλκοολούχων Ποτών εφαρμόζει τη νομοθεσία «με δίκαιο και συνεπή τρόπο» και λαμβάνει μέτρα όταν οι κάτοχοι αδειών δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.

Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όσο εκκρεμεί η διαδικασία της έφεσης.

Η αιτία της ανάκλησης

Όπως αναφέρει η Milwaukee Journal Sentinel, οι αρχές προχώρησαν στην ανάκληση αφού τον Ιούνιο κατασχέθηκαν κουτιά μπύρας της εταιρείας, με την κατηγορία ότι είχαν μεταφερθεί από το Ιλινόις χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι.

Ο Μπάνγκσταντ χαρακτήρισε την αντίδραση των αρχών δυσανάλογη, υποστηρίζοντας ότι οι φερόμενες φορολογικές παραβάσεις δεν δικαιολογούν το κλείσιμο της επιχείρησης.

facebook screenshot
facebook screenshot

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Τον Ιανουάριο, η ζυθοποιία είχε αναρτήσει στο Facebook μήνυμα που έγραφε: «Δωρεάν μπύρα όλη μέρα, την ημέρα που θα πεθάνει».

Αν και δεν κατονομαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, η εταιρεία άφηνε να εννοηθεί ότι αναφερόταν στον Αμερικανό πρόεδρο, προσθέτοντας πως όσοι έδειχναν την ανάρτηση «όταν συμβεί σε λίγους μήνες» θα λάμβαναν τη δωρεάν μπύρα.

Σε απάντηση σχολίου χρήστη, η εταιρεία έγραψε επίσης ότι το πότε θα γίνει αυτό «εξαρτάται από την ικανότητά σου να λειτουργήσεις σαν πράκτορας της CIA», σχόλιο που επικρίθηκε έντονα ως υποκίνηση πολιτικής βίας.

Νέα ανάρτηση μετά την επίθεση

Μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στην οποία παρευρισκόταν ο Τραμπ, η εταιρεία επανήλθε με νέα ανάρτηση:

«Παραλίγο να είχαμε #freebeerday (μέρα δωρεάν μπύρας)».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «κάποιος από την Αντίσταση χρειάζεται να βελτιώσει τη σκοποβολή του ή ο ίδιος σκηνοθέτησε άλλη μία απόπειρα δολοφονίας», επαναλαμβάνοντας πως θα προσφέρει δωρεάν μπύρα «την ημέρα που θα συμβεί».

Ο Μπάνγκσταντ είναι επίσης ιδρυτής πολιτικής επιτροπής (SuperPAC) που στηρίζει την απομάκρυνση Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων. Όταν ρωτήθηκε από το Fox News για την υπόθεση, αρνήθηκε να σχολιάσει επί της ουσίας και προχώρησε σε νέες προσβλητικές δηλώσεις για τον Τραμπ, τον Μιτς ΜακΚόνελ και το ίδιο το δίκτυο Fox News.

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