Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Απομάκρυνση του Τραμπ από το δείπνο ανταποκριτών έπειτα από πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Συναγερμός στις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης οδηγήθηκαν έξω από το ετήσιο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ, καθώς ακούστηκε ένας δυνατός κρότος με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για 4-6 πυροβολισμούς. Πρόκειται για το ίδιο σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Ακούστηκε κάποιος δυνατός κρότος, υπήρξε ένταση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το σημείο με ασφάλεια, ανακοινώθηκε.

Ένας δημοσιογράφος του POLITICO στο δείπνο είπε ότι άκουσαν αρκετούς δυνατούς κρότους ενώ κάθονταν στα τραπέζια τους. Στη συνέχεια, είδαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν στη σκηνή για να ασφαλίσουν τον πρόεδρο και τους είπαν να σκύψουν κάτω από τα τραπέζια τους.

Κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ένοπλο που έπεσε νεκρός.

To CNN μεταδίσει πληροφορίες για πυροβολισμούς και άλλα διεθνή πρακτορεία ανέφεραν ότι ένοπλος έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με το Αssociated Press ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton και παραμένει ζωντανός υπό κράτηση.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που στην αίθουσα εμφανίστηκαν πάνοπλοι αστυνομικοί, που απομάκρυναν το προεδρικό ζεύγος, ενώ πολλοί από τους 2.600 καλεσμένους αναζητούσαν κάλυψη κάτω από τα τραπέζια.

Police are seen running through the Washington Hilton, where the White House Correspondents' Dinner is being held.

Υψηλόβαθμοι αμερικανοί αξωματούχοι, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο υποχρεώθηκαν να πέσουν στο έδαφος.

Ακολούθησε ανακοίνωση ότι όλοι, μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι ασφαλείς.

Police are telling bystanders to stand back at the hotel where the White House Correspondents' Dinner is being held after shots were fired.

Στη συνέχεια, ο Γουεϊτζία Τζιανγκ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η εκδήλωση θα συνεχιστεί.

Σημειώνεται ότι το Washington Hilton, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, είναι το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

CNN: Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρεται σε ενόπλου και πυροβολισμούς

Ο Wolf Blitzer του CNN είπε ότι βρισκόταν έξω από την κεντρική αίθουσα χορού όπου λαμβάνει χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τη στιγμή του περιστατικού και άκουσε πυροβολισμούς.

«Άρχισα να ακούω πυροβολισμούς στην αίθουσα ακριβώς κοντά μου, και το επόμενο πράγμα που συνειδητοποίησα ήταν ότι ένας αστυνομικός με έριξε στο έδαφος και ήταν πάνω μου», είπε ο Blitzer.

«Και μετά με άρπαξαν, οι αστυνομικοί, και με πήγαν πίσω στις ανδρικές τουαλέτες, όπου ήταν ασφαλές, και υπήρχαν περίπου 15 άλλοι άνδρες που ήταν κολλημένοι εκεί μέσα, και δεν τους άφηναν να βγουν, και αυτό συνέβη».

«Ξαφνικά ένας τύπος με ένα όπλο, ήταν ένα πολύ, πολύ σοβαρό όπλο, άρχισε να πυροβολεί, και έτυχε να βρίσκομαι λίγα μέτρα μακριά του καθώς πυροβολούσε», είπε ο Blitzer.