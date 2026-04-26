Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Απομάκρυνση του Τραμπ από το δείπνο ανταποκριτών έπειτα από πυροβολισμούς – Δείτε βίντεο

Συναγερμός στις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης οδηγήθηκαν έξω από το ετήσιο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ, καθώς ακούστηκε ένας δυνατός κρότος με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για 4-6 πυροβολισμούς. Πρόκειται για το ίδιο σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Ακούστηκε κάποιος δυνατός κρότος, υπήρξε ένταση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το σημείο με ασφάλεια, ανακοινώθηκε.

Ένας δημοσιογράφος του POLITICO στο δείπνο είπε ότι άκουσαν αρκετούς δυνατούς κρότους ενώ κάθονταν στα τραπέζια τους. Στη συνέχεια, είδαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν στη σκηνή για να ασφαλίσουν τον πρόεδρο και τους είπαν να σκύψουν κάτω από τα τραπέζια τους.

Κάποιες πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ένοπλο που έπεσε νεκρός.

To CNN μεταδίσει πληροφορίες για πυροβολισμούς και άλλα διεθνή πρακτορεία ανέφεραν ότι ένοπλος έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με το Αssociated Press ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton και παραμένει ζωντανός υπό κράτηση.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που στην αίθουσα εμφανίστηκαν πάνοπλοι αστυνομικοί, που απομάκρυναν το προεδρικό ζεύγος, ενώ πολλοί από τους 2.600 καλεσμένους αναζητούσαν κάλυψη κάτω από τα τραπέζια.

Υψηλόβαθμοι αμερικανοί αξωματούχοι, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο υποχρεώθηκαν να πέσουν στο έδαφος.

Ακολούθησε ανακοίνωση ότι όλοι, μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι ασφαλείς.

Στη συνέχεια, ο Γουεϊτζία Τζιανγκ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η εκδήλωση θα συνεχιστεί.

Σημειώνεται ότι το Washington Hilton, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, είναι το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

CNN: Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρεται σε ενόπλου και πυροβολισμούς

Ο Wolf Blitzer του CNN είπε ότι βρισκόταν έξω από την κεντρική αίθουσα χορού όπου λαμβάνει χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τη στιγμή του περιστατικού και άκουσε πυροβολισμούς.

«Άρχισα να ακούω πυροβολισμούς στην αίθουσα ακριβώς κοντά μου, και το επόμενο πράγμα που συνειδητοποίησα ήταν ότι ένας αστυνομικός με έριξε στο έδαφος και ήταν πάνω μου», είπε ο Blitzer.

«Και μετά με άρπαξαν, οι αστυνομικοί, και με πήγαν πίσω στις ανδρικές τουαλέτες, όπου ήταν ασφαλές, και υπήρχαν περίπου 15 άλλοι άνδρες που ήταν κολλημένοι εκεί μέσα, και δεν τους άφηναν να βγουν, και αυτό συνέβη».

«Ξαφνικά ένας τύπος με ένα όπλο, ήταν ένα πολύ, πολύ σοβαρό όπλο, άρχισε να πυροβολεί, και έτυχε να βρίσκομαι λίγα μέτρα μακριά του καθώς πυροβολούσε», είπε ο Blitzer.

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
04:44 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ λέει ότι «ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη», ενώ o ίδιος βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ένας «δράστης τ...
03:40 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Βόρεια Ιρλανδία: Έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ

Συναγερμός έχει σημάνει στη στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο...
02:47 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Σικάγο: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο με έναν νεκρό αστυνομικό και έναν σοβαρά τραυματία

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβο...
01:55 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ιταλία: Τραυματίστηκε ζευγάρι από επίθεση με αεροβόλο σε αντιφασιστική διαδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης της χώρας

Ένα ζευγάρι που συμμετείχε στη διαδήλωση που οργανώθηκε χθες Σάββατο στη Ρώμη για την επέτειο ...
MUST READ

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς