Σικάγο: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο με έναν νεκρό αστυνομικό και έναν σοβαρά τραυματία

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς εντός του Σουηδικού Νοσοκομείου Endeavor του Σικάγο.

«Οι αστυνομικοί μετέφεραν ένα άτομο στο νοσοκομείο για εξέταση, όταν δέχτηκαν πυρά», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών, αναφέροντας ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Φωτογραφία του φερόμενου δράστη ενώ προσπαθεί να διαφύγει χωρίς ρούχα, αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

UPDATE: Suspect in custody after shooting 2 police officers during prisoner transport at Swedish Hospital in Chicago, Illinois. – WGN-TV pic.twitter.com/DXnLwlC2bd — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 25, 2026

Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν σε ανάρτηση στο Facebook ότι άτομο που τελούσε υπό κράτηση από τις αρχές μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών για θεραπεία όπου άνοιξε πυρ και προσπάθησε να διαφύγει.

Πηγή: Associated Press