Σικάγο: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο με έναν νεκρό αστυνομικό και έναν σοβαρά τραυματία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

chikago

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς εντός του Σουηδικού Νοσοκομείου Endeavor του Σικάγο.

«Οι αστυνομικοί μετέφεραν ένα άτομο στο νοσοκομείο για εξέταση, όταν δέχτηκαν πυρά», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών, αναφέροντας ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Φωτογραφία του φερόμενου δράστη ενώ προσπαθεί να διαφύγει χωρίς ρούχα, αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν σε ανάρτηση στο Facebook ότι άτομο που τελούσε υπό κράτηση από τις αρχές μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών για θεραπεία όπου άνοιξε πυρ και προσπάθησε να διαφύγει.

Πηγή: Associated Press

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:55 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ιταλία: Τραυματίστηκε ζευγάρι από επίθεση με αεροβόλο σε αντιφασιστική διαδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης της χώρας

Ένα ζευγάρι που συμμετείχε στη διαδήλωση που οργανώθηκε χθες Σάββατο στη Ρώμη για την επέτειο ...
00:49 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο το βράδυ του Σαββάτου

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν μια σειρά νέων ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο ...
00:32 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Το Πακιστάν ευχαριστεί το Ιράν για την προσήλωση του στις συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι είχε μια «θερμή και εποικοδομητική» τ...
00:02 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί θα επιστρέψει στο Πακιστάν μετά την επίσκεψή του στο Ομάν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να επισκεφθεί ξανά το Πακιστάν, τη χώρα ...
MUST READ

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς