Χανιά: Στον βυθό του Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την ιστορική πόντιση του αρματαγωγού

Εντυπωσιακές εικόνες εκτυλίχθηκαν το πρωί στον Ομπρόσγιαλο του Αποκόρωνα στα Χανιά, όπου πραγματοποιήθηκε η ιστορική πόντιση του αρματαγωγού «Φολέγανδρος» σε προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ακόμη κρίσιμης φάσης του πρώτου αδειοδοτημένου υποθαλάσσιου πάρκου στην Ελλάδα.

Το kriti360.gr κατέγραψε θεαματικές σκηνές κατά τη διαδικασία βύθισης του πλοίου, το οποίο προστίθεται στο ήδη υπάρχον δίκτυο του ναυαγίου του ρυμουλκού «Nestor» και των τεχνητών υφάλων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως οργανωμένου καταδυτικού προορισμού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και των αρμόδιων αρχών και τοπικών φορέων, ενώ για λόγους ασφαλείας η θαλάσσια περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το καταδυτικό πάρκο λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας και απαγόρευσης αλιείας, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, το οποίο ήδη φιλοξενεί σημαντική βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, στις 29 Ιουνίου αναμένεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου, με στόχο –όπως ανέφερε– την έναρξη λειτουργίας του εντός του έτους.

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι θα προσληφθεί προσωπικό μέσω της Αναπτυξιακής Δήμου Αποκορώνου, με το ακριβές ύψος των θέσεων να παραμένει ακόμη ασαφές, ενώ ολόκληρη η περιοχή θα τεθεί υπό συνεχή επιτήρηση μέσω συστήματος καμερών για λόγους ασφάλειας και διαχείρισης του χώρου.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων με ενοίκιο 600 ευρώ τον χρόνο προς την Κτηματική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της θεσμικής ολοκλήρωσης του έργου.

Η πολιτικός μηχανικός και προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου, Βάνα Καστρινάκη, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η νέα φάση του καταδυτικού πάρκου στον Ομπρόσγιαλο με την προσθήκη του πλοίου «Φολέγανδρος».

Όπως σημείωσε, με την πόντιση του αποβατικού πλοίου ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν για τη δημιουργία του υποθαλάσσιου πυθμένα του οργανωμένου καταδυτικού πάρκου, το οποίο πλέον εισέρχεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας πριν τη λειτουργία του.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ορθή και ελεγχόμενη τοποθέτηση του πλοίου στον προβλεπόμενο χώρο.

Απομένουν πλέον οι τεχνικές εργασίες σήμανσης της περιοχής, με την τοποθέτηση φωτοσημαντήρων και σημαντήρων, ώστε να διασφαλιστεί η οριοθέτηση και η ασφαλής πρόσβαση στο πάρκο. Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση και ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας, καθώς και η ανάθεση της διαχείρισης του χώρου.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι το καταδυτικό πάρκο να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία εντός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Η ολοκλήρωση της πόντισης του «Φολέγανδρος» αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του καταδυτικού και εναλλακτικού τουρισμού στον Αποκόρωνα, σε μια περιοχή που επιχειρεί να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για υποθαλάσσιες δραστηριότητες στην Ελλάδα.