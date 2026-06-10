Καλοκαιρινό μπουρίνι σάρωσε τα Ιωάννινα – Στα «λευκά» η Πεδινή – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρή χαλαζόπτωση, έπληξαν το μεσημέρι της Τετάρτης το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, μετατρέποντας την περιοχή της Πεδινής σε χειμωνιάτικο σκηνικό. Η καταιγίδα περιόρισε την ορατότητα, δυσχέρανε τις μετακινήσεις και προκάλεσε αναστάτωση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών.

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Ιωάννινα, Χαλάζι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Πεδινής.
  • Ισχυρή χαλαζόπτωση μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό, καλύπτοντας δρόμους, αυλές και αγροτικές εκτάσεις με πυκνό στρώμα χαλαζιού.
  • Η χαλαζόπτωση προκάλεσε αναστάτωση και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών σε καλλιέργειες και υποδομές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Πεδινής, όπου ισχυρή χαλαζόπτωση μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, αυλές και αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, ενώ η ένταση του φαινομένου περιόρισε σημαντικά την ορατότητα και δυσχέρανε τις μετακινήσεις. Οδηγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν προσωρινά τα οχήματά τους μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου η χαλαζόπτωση προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες. Όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους έσπευσαν να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς το χαλάζι έπεφτε με μεγάλη ένταση και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε μεγάλο μέγεθος.

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής δείχνουν το έδαφος να έχει καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από χαλάζι, το οποίο παρέμεινε για αρκετή ώρα μετά την εξασθένηση των φαινομένων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών σε καλλιέργειες, υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες.

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