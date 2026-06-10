Καλοκαιρινό μπουρίνι σάρωσε τα Ιωάννινα – Στα «λευκά» η Πεδινή – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Πεδινής, όπου ισχυρή χαλαζόπτωση μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, αυλές και αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, ενώ η ένταση του φαινομένου περιόρισε σημαντικά την ορατότητα και δυσχέρανε τις μετακινήσεις. Οδηγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν προσωρινά τα οχήματά τους μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου η χαλαζόπτωση προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες. Όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους έσπευσαν να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς το χαλάζι έπεφτε με μεγάλη ένταση και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε μεγάλο μέγεθος.

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής δείχνουν το έδαφος να έχει καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από χαλάζι, το οποίο παρέμεινε για αρκετή ώρα μετά την εξασθένηση των φαινομένων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών σε καλλιέργειες, υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες.

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