ΠΑΣΟΚ: «Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη»

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την απουσία του από τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, διαψεύδοντας τις δικαιολογίες του Υπουργού Δικαιοσύνης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο μονίμως ψευδόμενος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επιστράτευσε σήμερα στη Βουλή μια ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση».
  • Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η σημερινή ημερήσια διάταξη είναι ίδια με εκείνη στις 14.11.2018, όταν παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών είχε γίνει η αντίστοιχη συζήτηση». Τότε ο κ. Μητσοτάκης «είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία, σήμερα καταγράφηκε απών».
  • «Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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«Ο μονίμως ψευδόμενος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επιστράτευσε σήμερα στη Βουλή μια ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Αναφέρει ότι «επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν δεν διάβασε την ημερήσια διάταξη, που μιλά για τον τυπικό ορισμό της ημερομηνίας και όχι την ουσία της διαδικασίας». «Αδιάβαστος ξανά, κ. Φλωρίδη. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη είναι ίδια με εκείνη στις 14.11.2018, όταν παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών είχε γίνει η αντίστοιχη συζήτηση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία, σήμερα καταγράφηκε απών».

«Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

 

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