Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο το βράδυ του Σαββάτου

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν μια σειρά νέων ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας το βράδυ του Σαββάτου (25/04), μετά από επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα και στοίχισαν τη ζωή σε έξι άτομα, παρά την πρόσφατη παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Οι νέες επιθέσεις ακολούθησαν τις διαταγές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τον στρατό να «επιτεθεί με δύναμη σε στόχους της Χεζμπολάχ», αφού ο στρατός κατηγόρησε την οργάνωση για παραβίαση της εκεχειρίας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον ενός φορτηγού και μιας μοτοσικλέτας στην πόλη Γιοχμόρ αλ-Σακίφ στην περιοχή Ναμπάτιε προκάλεσαν το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων».

Μια άλλη επίθεση «στην πόλη Σαφάντ αλ-Μπατίχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και 17 τραυματίες», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «εξουδετέρωσε» τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ που οδηγούσαν «ένα όχημα φορτωμένο με όπλα», καθώς και έναν άλλο που οδηγούσε μοτοσικλέτα, και δύο ακόμη ένοπλους μέλη της οργάνωσης σε άλλη περιοχή.

Ανέφερε επίσης ότι εντόπισε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, καταδικάζοντας «μια κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός» από τη Χεζμπολάχ, και αργότερα αναχαίτισε έναν άλλο «ύποπτο εναέριο στόχο».

Η Χεζμπολάχ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι έπληξε ένα όχημα του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο ως αντίποινα για την επίθεση στο Γιοχμόρ αλ-Σακίφ.

Μετά την εντολή του Νετανιάχου να επιτεθεί στην οργάνωση, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε δύο επιθέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια πόλη στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, και μια άλλη σε μια πόλη στην Τύρο.

Πηγή: AFP