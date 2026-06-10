Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (10/6) – Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Game 4 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα της Τετάρτης (10/6) περιλαμβάνονται και αναμετρήσεις του ATP 250 2026 Στουτγκάρδη.
  • Επιπλέον, οι φίλοι του αθλητισμού θα παρακολουθήσουν αγώνες από την Turkish Basketball Super League, την ACB Liga Endesa και φιλικά ποδοσφαίρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Game 4 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/06/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Όσλο

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Basket League

22:00 Novasports Start Αγγλία – Κόστα Ρίκα Φιλικό

22:00 Novasports 1HD Μάλαγα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

22:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νιγηρία Φιλικό

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