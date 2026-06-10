Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (10/6) – Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Το Game 4 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/06/2026):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
21:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Όσλο
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Basket League
22:00 Novasports Start Αγγλία – Κόστα Ρίκα Φιλικό
22:00 Novasports 1HD Μάλαγα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
22:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νιγηρία Φιλικό