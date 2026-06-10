Κρήτη: Στον εισαγγελέα την Πέμπτη οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη – «Να τιμωρηθούν οι ένοχοι»

Το κατώφλι του γραφείου του εισαγγελέα θα περάσουν την Πέμπτη, οι τρεις συλληφθέντες που βαρύνονται με το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Υπενθυμίζεται πως ο 49χρονος κοινοτάρχης ξεκίνησε το πρωί της 1ης Μαρτίου να πάει καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του, όμως δεν έφτασε ποτέ. Λίγο αργότερα πήγε στο σπίτι του έχοντας υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, 21 ημέρες μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Σχεδόν εξ αρχής η οικογένειά του δεν είχε πιστέψει την εκδοχή του δυστυχήματος και τελικά οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν, με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση να μιλά για πιθανή ανθρωποκτονία.

Δικηγόρος οικογένειας Δασκαλάκη: Να τιμωρηθούν οι ένοχοι

Τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Στειακάκης, στο Cretalive. Υπογράμμισε ότι αναμένουν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και τα στοιχεία που οδήγησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου στη σύλληψη των τριών ατόμων, πατέρα, γιου και ενός βοσκού.

Οι τρεις συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για διάφορα αδικήματα, ωστόσο, ως προς την κύρια υπόθεση, η δικογραφία αφορά στο αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Και οι τρεις φέρονται να αρνούνται με σθένος κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό, πιθανότατα με γκλίτσα, του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου.

«Η οικογένεια περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και την συλλογή από πλευράς της αστυνομίας αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θα οδηγήσουν προς κάποια κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστεί το έγκλημα, όπως πιστεύει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και πριν την ιατροδικαστική είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα με βάση τις πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο και τη γνώση που είχαν. Η εξέλιξη αυτή είναι, καταρχήν, ενδιαφέρουσα, αυτό, όμως, που θα πρέπει να περιμένουμε είναι να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που οδήγησαν αφενός στην έρευνα, στην προσαγωγή και στην συνέχεια στην σύλληψη των τριών υπόπτων.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα, ο οποίος εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των κατηγορουμένων, θα παραπέμψει την υπόθεση στην κ. ανακρίτρια, στην οποία θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Η οικογένεια, αυτό που εύχεται από την πρώτη στιγμή, είναι η υπόθεση αυτή να εξιχνιαστεί πλήρως. Δεν έκανε ποτέ κάποια παρακινδυνευμένη ενέργεια για να θεωρήσει κάποιον ύποπτο. Είπε ότι η αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια για να συλλέξει και να κρίνει τα στοιχεία. Εμείς θεωρούμε, χωρίς να έχουμε γνώση των στοιχείων, ότι για να προχωρήσει η αστυνομία στη διενέργεια έρευνας και προσαγωγής και στην συνέχεια συλλήψεως, θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι και οι δράστες».