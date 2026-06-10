Γαλλία – Υπόθεση Λιανά: «Υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς» λέει ο Μακρόν – Καταγγελίες για βιασμό και κατά του πατέρα του υπόπτου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Με φόντο το κύμα οργής που επικρατεί στη Γαλλία μετά τον θάνατο της 11χρονης Λιανά, ο Εμανουέλ Μακρόν παραδέχθηκε ότι υπάρχει πλέον ζήτημα «εμπιστοσύνης» προς τους θεσμούς της χώρας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος θέλησε να στείλει μήνυμα αυτοσυγκράτησης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι σε κάθε «βιασύνη» για τη λήψη νομοθετικών μέτρων, αλλά και απέναντι στη «δημαγωγία», τη στιγμή που κυβέρνηση και κοινοβούλιο εξετάζουν διάφορες προτάσεις και ρυθμίσεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

Οι επικρίσεις και οι καταγγελίες κατά του υπόπτου

Η γαλλική εκτελεστική εξουσία και η έλλειψη μέσων για τη δικαιοσύνη βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο επικρίσεων από τους δικηγόρους των θυμάτων.

Ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της μαθήτριας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Ζερ (νότια) δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευτεί, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες που είχαν κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων.

«Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστημικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών», δήλωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν.

«Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται», συμπλήρωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας την οργή τους τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη τη Γαλλία, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διοικητική έρευνα, την οποία ανέθεσε στις γενικές Επιθεωρήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, που αναμένεται να εκδώσουν τα συμπεράσματά τους τη 19η Ιουνίου.

Απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθεί κάθε «δημαγωγία» και κάθε «βιασύνη», ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε να περιμένουμε αυτά τα συμπεράσματα για να δράσουμε «μεθοδικά» και «ενισχύσουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν», «μόνο υπό το φως των γεγονότων».

Σύμφωνα με το Αθηναΐκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του γαλλικού Κράτους είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έλλειψη εργαλείων στους δικαστικούς θεσμούς.

Καταγγελίες για βιασμό και κατά του πατέρα του υπόπτου

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις γύρω από το παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά αλλά και των συγγενικών του προσώπων προκαλούν νέο σοκ. Όπως μετέδωσε το δίκτυο BFMTV, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του RTL, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον και ο πατέρας του βασικού υπόπτου.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του Μπαρελά είχε βρεθεί αντιμέτωπος το 2013 με καταγγελία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου. Η καταγγελία είχε γίνει από μία εκ των εγγονών του (κόρη άλλου του παιδιού και όχι του Ζερόμ).

Η καταγγέλλουσα, η οποία σήμερα είναι 26 ετών, είχε καταγγείλει τότε σειρά περιστατικών που σημειώθηκαν στο σπίτι του παππού της το διάστημα 2010-2013, όταν η ίδια ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών.

Μετά την προκαταρκτική εξέταση, η εισαγγελία του Μπεζιέ άσκησε ποινική δίωξη και ξεκίνησε δικαστική έρευνα τον Οκτώβριο του 2015.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σήμερα είναι μεταξύ 60 και 70 ετών, εξετάστηκε από τις αρχές, οι οποίες του απέδωσαν το καθεστώς του «βοηθού μάρτυρα» – καθεστώς ηπιότερο από την επίσημη απαγγελία κατηγοριών στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, δεν του ασκήθηκε ποτέ επίσημη δίωξη για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Έπειτα από οκτώ χρόνια ερευνών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ο ανακριτής απάλλαξε τον κατηγορούμενο.

Η ενάγουσα άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο Εφετείο του Μονπελιέ, την οποία όμως απέσυρε στη συνέχεια, με το δικαστήριο να επικυρώνει την απόσυρση στις 7 Απριλίου 2022, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση.

Υπό κράτηση και ο αδελφός του Ζερόμ Μπαρελά

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς τη Δευτέρα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση και ο αδελφός του Ζερόμ Μπαρελά.

Η σύλληψή του αφορά ξεχωριστή έρευνα για βιασμό ανηλίκου, βιασμό από σύζυγο, απαγωγή και απειλές, για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν μεταξύ 2007 και 2017. Μάλιστα, η εισαγγελία του Ος δήλωσε αναρμοδιότητα, παραπέμποντας την υπόθεση στην εισαγγελία της Αζέν.

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης και η «αποτυχία» της χωροφυλακής

Η συγκίνηση και η αγανάκτηση που πυροδότησε ο θάνατος της Λιανά τροφοδοτούν μια μεγάλη κρίση για την κυβέρνηση.

Κατηγορούμενος την 1η Ιουνίου για απαγωγή και παράνομη κράτηση, ο Ζερόμ Μπαρελά πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση στο δικαστήριο της Αζέν, στη νότια Γαλλία.

Αναμένεται αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία.

Η δικαιοσύνη αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία θα καθορίσει τα αίτια θανάτου και τυχόν ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης.

Χθες το βράδυ, ο γενικός διευθυντής της εθνικής χωροφυλακής, Ιμπέρ Μπονό, δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί «μια αποτυχία για τη χωροφυλακή».