Πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων κάνει βόλτα στους Θρακομακεδόνες – ΒΙΝΤΕΟ

Μία οικογένεια αγριογούρουνων και δη πολυμελής έγινε αντιληπτή ενώ έκανε τη… βόλτα της στην περιοχή των Θρακομακεδόνων την Παρασκευή.

Αναγνώστης του enikos.gr, “έπεσε” πάνω στα μη οικόσιτα ζώα και τα απαθανάτισε, ενώ είχε σταματήσει δίπλα τους με το όχημα του.

Η κάθοδος αγριογούρουνων στις πόλεις και οι βόλτες τους στους δρόμους είναι ένα φαινόμενο, το οποίο δεν είναι καθόλου σπάνιο πλέον, όπως ήταν κάποτε. Τα άγρια ζώα αναζητούν τροφή απεγνωσμένα, αφού η παρατεταμένη ξηρασία και οι καταστροφικές φωτιές έχουν μετατρέψει τα περιαστικά δάση σε ένα «άνυδρο τοπίο», στερώντας από την άγρια πανίδα πηγές τροφής και νερού.

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