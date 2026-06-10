Πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων κάνει βόλτα στους Θρακομακεδόνες – ΒΙΝΤΕΟ

Μια πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, με αναγνώστη του enikos.gr να καταγράφει το περιστατικό με το όχημά του. Ένα από τα ζώα πλησίασε τον οδηγό, ο οποίος το απέτρεψε, προτού η οικογένεια απομακρυνθεί

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων έγινε αντιληπτή ενώ έκανε τη… βόλτα της στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.
  • Αναγνώστης του enikos.gr “έπεσε” πάνω στα ζώα και τα απαθανάτισε, έχοντας σταματήσει δίπλα τους με το όχημά του.
  • Μάλιστα, ένα αγριογούρουνο πλησίασε τον οδηγό σε απόσταση αναπνοής, με τον τελευταίο να του λέει, “μην πλησιάζεις” και να το διώχνει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μία οικογένεια αγριογούρουνων και δη πολυμελής έγινε αντιληπτή ενώ έκανε τη… βόλτα της στην περιοχή των Θρακομακεδόνων την Παρασκευή.

Αναγνώστης του enikos.gr, “έπεσε” πάνω στα μη οικόσιτα ζώα και τα απαθανάτισε, ενώ είχε σταματήσει δίπλα τους με το όχημα του.

Η κάθοδος αγριογούρουνων στις πόλεις και οι βόλτες τους στους δρόμους είναι ένα φαινόμενο, το οποίο δεν είναι καθόλου σπάνιο πλέον, όπως ήταν κάποτε. Τα άγρια ζώα αναζητούν τροφή απεγνωσμένα, αφού η παρατεταμένη ξηρασία και οι καταστροφικές φωτιές έχουν μετατρέψει τα περιαστικά δάση σε ένα «άνυδρο τοπίο», στερώντας από την άγρια πανίδα πηγές τροφής και νερού.

Δείτε το βίντεο:

αγριογούρουνα

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