Ουκρανία: Η Ρωσία στρατολογεί ανήλικες για να δηλητηριάζουν στρατιωτικούς – «Συμβόλαια θανάτου» μέσω site γνωριμιών

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Μια νέα διάσταση στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας αποκαλύπτουν οι ουκρανικές αρχές, καταγγέλλοντας ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στρατολογούν ανήλικες Ουκρανές με σκοπό τη δολοφονία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

Η συγκλονιστική αυτή μεθοδολογία ήρθε στο φως μετά τη σύλληψη μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίασε έναν στρατιωτικό ακολουθώντας οδηγίες Ρώσου πράκτορα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο ουκρανικό μέσα ενημέρωσης Cenzor.NET, ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι, αποκάλυψε ότι εντός του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί έξι περιπτώσεις συμβολαίων θανάτου που οργανώθηκαν μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram, εκ των οποίων η μία απετράπη.

«Μιλάμε για προσχεδιασμένες δολοφονίες που οργανώθηκαν από τις ειδικές υπηρεσίες του κράτους-επιτιθέμενου και εκτελέστηκαν από Ουκρανούς πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βιχίβσκι.

Η παγίδα των γνωριμιών και η χρήση μεθαδόνης

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, οι Ρώσοι στρατολόγοι εντοπίζουν γυναίκες μέσω πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων, υποσχόμενοι «εύκολο χρήμα» και καθοδηγώντας τις κινήσεις τους εξ αποστάσεως.

Η διαδικασία περιλάμβανε συγκεκριμένα βήματα: οι κοπέλες λάμβαναν οδηγίες να αναζητούν Ουκρανούς στρατιωτικούς σε ιστοσελίδες γνωριμιών (dating websites), ενώ οι χειριστές τους τις χρηματοδοτούσαν προκειμένου να νοικιάζουν διαμερίσματα για να τους συναντούν.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε ο Βιχίβσκι, οι στρατολόγοι τις κατευθύναν σε σημεία όπου μπορούσαν να προμηθευτούν μεθαδόνη –ένα συνθετικό οπιοειδές που χρησιμοποιείται ως παυσίπονο, αλλά μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε υψηλές δόσεις– με σκοπό να τη ρίξουν στα ποτά των θυμάτων τους.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο στο Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κατηγορούν από την πλευρά τους το Κίεβο για στρατολόγηση Ρώσων πολιτών με σκοπό τη διενέργεια βομβιστικών επιθέσεων στη Ρωσία.

Παράλληλα, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία αρκετών ανώτατων Ρώσων αξιωματικών από την έναρξη της εισβολής της Μόσχας το 2022.

Η σύλληψη της 17χρονης και το εύρος της εσωτερικής δολιοφθοράς

Η υπόθεση έλαβε επίσημη μορφή την περασμένη εβδομάδα στη δυτική περιφέρεια του Ζιτόμιρ, όπου η αστυνομία συνέλαβε μια 17χρονη κοπέλα μετά τη δηλητηρίαση ενός στρατιωτικού.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η ανήλικη επικοινωνούσε μέσω Telegram με έναν άνδρα που πιθανολογείται ότι είναι πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ είχε παραλάβει και ένα δέμα που περιείχε μια κρυσταλλική ουσία, η οποία κατά τους ερευνητές ήταν μεθαδόνη.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος εσωτερικής ασφάλειας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας (SBU), περισσότεροι από 1.100 Ουκρανοί έχουν κατηγορηθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του πολέμου για εμπρησμούς, τρομοκρατία ή δολιοφθορά, διαπράττοντας προδοσία σε βάρος της πατρίδας τους.

Πηγή: Reuters