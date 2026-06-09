BBC: Η κρίση καυσίμων στη Ρωσία επιδεινώνεται καθώς η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα στα κατεχόμενα εδάφη

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Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η συνεχιζόμενη εκστρατεία ουκρανικών επιθέσεων με drones στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη διαταράσσει τις γραμμές ανεφοδιασμού της Μόσχας και επιδεινώνει την κρίση καυσίμων που έχει ήδη προκληθεί από τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, με την περιοχή να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις και σημαντικές δυσκολίες στον ανεφοδιασμό.

Στο στόχαστρο οι οδικοί άξονες ανεφοδιασμού

Πολλά από τα προβλήματα συνδέονται με πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε βασικούς αυτοκινητόδρομους και γέφυρες που συνδέουν τη ρωσική πόλη Ροστόφ με την Κριμαία μέσω της κατεχόμενης Μαριούπολης.

Ο αναλυτής του γαλλικού think tank Atum Mundi, Κλεμάν Μολέν, δήλωσε στο BBC ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά της ρωσικής κατοχής στον νότο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις αρχές Μαΐου η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει περίπου 300 επιθέσεις με drones σε φορτηγά οχήματα, εκ των οποίων περίπου 30 ήταν βυτιοφόρα καυσίμων, με την εκστρατεία να εντείνεται περαιτέρω τον Ιούνιο.

Ουρές στα πρατήρια και περιορισμοί στην Κριμαία

Οι επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς στην καθημερινότητα των κατοίκων της Κριμαίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων, ενώ κάτοικοι αναφέρουν ότι περιμένουν έως και δέκα ώρες για να προμηθευτούν βενζίνη ή πετρέλαιο.

«Πλέον πηγαίνω στη δουλειά με τα πόδια. Είναι λιγότερο βολικό από το αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι καταστροφή. Το μόνο που μένει είναι να αγοράσω άλογο», δήλωσε κάτοικος της Συμφερούπολης στην ανεξάρτητη ιστοσελίδα Bereg.

Στα περισσότερα πρατήρια της Κριμαίας οι οδηγοί μπορούν να αγοράσουν έως 20 λίτρα καυσίμων ανά άτομο μέσω ειδικών προπληρωμένων κουπονιών, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα.

Τουρίστες εγκλωβισμένοι και εκτίναξη τιμών

Το πρόβλημα επηρεάζει και Ρώσους τουρίστες που είχαν ταξιδέψει στην Κριμαία πριν από την έναρξη της κρίσης και πλέον δυσκολεύονται να βρουν καύσιμα για να επιστρέψουν στις περιοχές τους.

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε οι φιλορωσικές αρχές δημιούργησαν ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τους επισκέπτες.

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου λόγω των ελλείψεων.

«Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως η ζήτηση καυσίμων αυτή τη στιγμή», παραδέχθηκε στις 5 Ιουνίου ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, προειδοποιώντας ότι εκατοντάδες λεωφορεία ενδέχεται να παραμείνουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων.

Πλήγμα και στη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα

Ρωσικές στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ρωσικού στρατού.

Το φιλοκυβερνητικό στρατιωτικό κανάλι Rybar στο Telegram ανέφερε ότι οι επιθέσεις που αδειάζουν τα πρατήρια καυσίμων για τους πολίτες επηρεάζουν ταυτόχρονα και τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων στη νότια Ουκρανία.

«Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε στρατιωτικές και πολιτικές ανάγκες. Πλήττει τα πάντα ταυτόχρονα», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Τα πλήγματα στα διυλιστήρια

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από τις ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων εντός της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι σχεδόν το 40% της βασικής ικανότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας τον Μάιο εξαιτίας αυτών των επιθέσεων.

Ο ειδικός σε θέματα ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Κρεγκ Κένεντι, υποστήριξε ότι η Ουκρανία έχει πλέον μετατοπίσει το ενδιαφέρον της από τα μεγάλα διυλιστήρια στα τοπικά δίκτυα διανομής καυσίμων.

«Αυτό έχει πιο άμεσο και συγκεντρωμένο αντίκτυπο στους κατοίκους και στις στρατιωτικές δυνάμεις συγκεκριμένων περιοχών, όπως η Κριμαία», τόνισε.

«Θέλουμε να διαλύσουμε τη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα»

Στην ανάλυση φιλοξενούνται και δηλώσεις του Γιεβχέν Καράς, διοικητή του 413ου Τάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε, η διατάραξη της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί βασική προτεραιότητα της μονάδας του.

«Ο κύριος στόχος μας είναι οι ρωσικές αποθήκες, οι δεξαμενές πετρελαίου και καυσίμων, τα κτίρια και ακόμη και μικρά καταφύγια όπου βρίσκονται Ρώσοι αξιωματικοί», δήλωσε.

Παραδέχθηκε ότι σε μια τόσο έντονη ζώνη επιχειρήσεων ενδέχεται να συμβούν λάθη, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών οχημάτων.

«Να φέρουμε τον πόλεμο πίσω στη Ρωσία»

Σύμφωνα με το BBC, οι συνδυασμένες ουκρανικές επιθέσεις μέσης και μεγάλης εμβέλειας δεν επηρεάζουν μόνο την πολεμική ικανότητα της Ρωσίας αλλά εξυπηρετούν και τον διακηρυγμένο στόχο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «φέρει τον πόλεμο πίσω στη Ρωσία».

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν ήδη οδηγήσει τις φιλορωσικές αρχές στις κατεχόμενες περιοχές του Λουγκάνσκ να περιορίσουν τις μετακινήσεις λεωφορείων σε βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς τη Μαριούπολη και την Κριμαία, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Η ανάλυση καταλήγει ότι η αυξανόμενη πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ρωσίας δημιουργεί πλέον προβλήματα όχι μόνο στο πεδίο της μάχης αλλά και στην καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων των κατεχόμενων περιοχών.