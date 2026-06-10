Γιώργος Χρυσοστόμου: «Πραγματικά εγώ ήμουν επηρμένος, την είχα ακούσει στερεοφωνικά»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids». Ο επιτυχημένος ηθοποιός, μίλησε για την αρχή της πορείας του στην υποκριτική τέχνη, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι «πραγματικά εγώ ήμουν επηρμένος, την είχα ακούσει στερεοφωνικά».

Αναφερόμενος στην αρχή της καριέρας του, ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξήγησε πως: «Νόμιζα ότι όλος ο κόσμος κινείται γύρω από εμένα. Νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει. Είναι λογικό γιατί ήμουν 21 ετών, και μου είχαν πει και στη σχολή ότι είμαι ο καλύτερος… Εγώ δεν έκανα ιδιαίτερη προσπάθεια, και δεν πήγαινα πολύ επαγγελματικά στις δουλειές, και είχα ένα τουπέ, γιατί νόμιζα ότι ήμουν κάποιος… Ήρθαν κάτι μπάτσες και με ίσιωσαν».

«Κάτι σου φταίει, αλλά ποτέ εσύ»

«Τώρα το βλέπω που συμβαίνει σε άλλους και σε άλλες ηλικίες, και πιο μεγάλες, και λες “ωχ Θεέ μου, είσαι σε μια περιοχή τώρα…”. Δεν είναι στα αλήθεια επικίνδυνη εκείνη η περιοχή. Μπορεί να χαθεί κάτι εκείνο το διάστημα.

Εγώ τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο με είχε “πετάξει” το σύστημα για καμία εξαετία-επταετία έξω. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μετά. Όσο είσαι μέσα, είσαι θυμωμένος, γιατί κάτι σου φταίει, αλλά ποτέ εσύ. Δεν έχεις αναλάβει καμία ευθύνη…

Πραγματικά εγώ ήμουν επηρμένος, την είχα ακούσει στερεοφωνικά. Αλλά ξέρεις κάτι; Έτσι ήταν λογικό. Εμένα, ευτυχώς να πω, με έπιασε και σε μία ηλικία και βιολογικά πολύ μικρή, 21 ετών, είσαι μωρό. Σου λέει όλες οι δουλειές δικές μου, και μετά του λέει η ζωή “ξέρεις, είναι και άλλα”», είπε αμέσως μετά.

Ακόμα, ο επιτυχημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Μετά τα μαθήματα ήταν ταχύρρυθμα και πολλά. Ήρθε η τηλεόραση και ήρθαν πολλά λεφτά, τα οποία έφυγαν. Ο έφηβος που του δίνει η ζωή, λέει ότι θα είναι και άλλα, λογικά έτσι θα πάει, και μετά έρχεται η κρίση…

Όλα αυτά ήταν ένα πράγμα που έμπαινε το ένα μέσα στο άλλο, ήταν έξι-επτά χρόνια που δεν έπαιρνε άνθρωπος τηλέφωνο. Πήγαινα και εγώ στις δουλειές για να με απορρίψουν, και μετά έλεγα “εσείς φταίτε”. Αλλά εγώ πήγαινα για να με απορρίψουν. Δηλαδή συντηρούσα μία αυτοκαταστροφική πορεία».