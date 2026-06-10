Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό τους – «Φωτοθεραπεία μαζί»

Ο γιος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη ήρθε στον κόσμο, με το ευτυχισμένο ζευγάρι να ανακοινώνει το χαρμόσυνο νέο την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ο Σάκης Κατσούλης την Τετάρτη (10/6), μοιράστηκε μια πολύ τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του και το νεογέννητο μωρό τους από την κλινική.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης
Φωτογραφία: Instagram/marialena.rou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γιος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη ήρθε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες, με το ευτυχισμένο ζευγάρι να ανακοινώνει το χαρμόσυνο νέο την Κυριακή (7/6).
  • Το ζευγάρι την Τετάρτη (10/6) μοιράστηκε μια πολύ τρυφερή φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό του.
  • Στο στιγμιότυπο, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κρατά στην αγκαλιά της το βρέφος, κάνοντας φωτοθεραπεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πριν από λίγες ημέρες, ο γιος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη ήρθε στον κόσμο. Το ευτυχισμένο ζευγάρι ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο την Κυριακή 7 Ιουνίου, ενώ από τότε έχει μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από τη νέα του ζωή, με αναρτήσεις του στο Instagram. Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (10/6), ο δύο φορές νικητής του Survivor και επιχειρηματίας, μοιράστηκε μία πολύ τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του και τον καρπό του έρωτά τους.

Σάκης Κατσούλης: Η νέα φωτογραφία του νεογέννητου γιου του – «Ο κόσμος μας χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια»

Η φωτογραφία, έχει τραβηχτεί στο δωμάτιο της κλινικής, στην οποία γεννήθηκε το μωρό τους.

Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ενώ έχει στην αγκαλιά της το βρέφος, την ώρα που κάνουν φωτοθεραπεία.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Σε περιμέναμε μια ζωή…» – Η συγκινητική ανάρτηση μετά τη γέννηση του γιου τους

Το Instagram story του Σάκη Κατσούλη αναδημοσίευσε και η νέα μητέρα, η οποία έγραψε: «Φωτοθεραπεία μαζί». Στην ανάρτηση πρόσθεσε ένα emoji μπλε καρδιά και ένα μπιμπερό.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ