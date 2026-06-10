Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό τους – «Φωτοθεραπεία μαζί»

Πριν από λίγες ημέρες, ο γιος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη ήρθε στον κόσμο. Το ευτυχισμένο ζευγάρι ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο την Κυριακή 7 Ιουνίου, ενώ από τότε έχει μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από τη νέα του ζωή, με αναρτήσεις του στο Instagram. Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (10/6), ο δύο φορές νικητής του Survivor και επιχειρηματίας, μοιράστηκε μία πολύ τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του και τον καρπό του έρωτά τους.

Η φωτογραφία, έχει τραβηχτεί στο δωμάτιο της κλινικής, στην οποία γεννήθηκε το μωρό τους.

Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ενώ έχει στην αγκαλιά της το βρέφος, την ώρα που κάνουν φωτοθεραπεία.

Το Instagram story του Σάκη Κατσούλη αναδημοσίευσε και η νέα μητέρα, η οποία έγραψε: «Φωτοθεραπεία μαζί». Στην ανάρτηση πρόσθεσε ένα emoji μπλε καρδιά και ένα μπιμπερό.