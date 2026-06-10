Κόλπος του Ομάν: Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν τάνκερ που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σε μια δυναμική επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχειρούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

Το επεισόδιο, που επιβεβαιώνει την απόφαση της Ουάσιγκτον να κόψει τις θαλάσσιες οδούς εμπορίου του Ιράν, αποτελεί μέρος μιας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ έχουν ήδη ελέγξει, ανακατευθύνει ή αχρηστεύσει δεκάδες πλοία στην περιοχή από τα μέσα Απριλίου.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that U.S. forces have disabled the eighth ship in support of the U.S. naval blockade of Iran last night at 11:14pm E.T. by firing on the Palau-flagged motor tanker ‘Settebello’ in the Gulf of Oman following the vessel’s refusal to… pic.twitter.com/qfEQzWT6Bq — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026

Χτύπημα ακριβείας στο μηχανοστάσιο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ, οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν εκτός λειτουργίας το πλοίο —το οποίο αναγνωρίστηκε ως το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο «M/T Settebello»— καθώς αυτό «επιχειρούσε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν».

Περιγράφοντας τη στρατιωτική δράση, η CENTCOM ανέφερε: «Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα απέτυχε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».

Ο απολογισμός του ναυτικού αποκλεισμού

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτυπώνει το μέγεθος της ναυτικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η CENTCOM προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό των δράσεών της, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αχρηστεύσει 8 πλοία, έχουν ανακατευθύνει 134 και έχουν επιτρέψει σε 42 άλλα, από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από την κυβέρνηση Τραμπ στα μέσα Απριλίου.