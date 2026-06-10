Κόλπος του Ομάν: Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν τάνκερ που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν εκτός λειτουργίας δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παλάου, το «M/T Settebello», στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχειρούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο. Το περιστατικό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης επιβολής ναυτικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ έχουν ήδη ελέγξει δεκάδες πλοία στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Κόλπος του Ομάν τάνκερ CENTCOM
Πηγή: Χ / @CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχειρούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.
  • Το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο «M/T Settebello» τέθηκε εκτός λειτουργίας με χτύπημα ακριβείας στο μηχανοστάσιο, καθώς το πλήρωμα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων.
  • Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρεία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, με 8 πλοία να έχουν αχρηστευτεί και 134 να έχουν ανακατευθυνθεί από την έναρξη του αποκλεισμού τον Απρίλιο.

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Σε μια δυναμική επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχειρούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

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Το επεισόδιο, που επιβεβαιώνει την απόφαση της Ουάσιγκτον να κόψει τις θαλάσσιες οδούς εμπορίου του Ιράν, αποτελεί μέρος μιας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ έχουν ήδη ελέγξει, ανακατευθύνει ή αχρηστεύσει δεκάδες πλοία στην περιοχή από τα μέσα Απριλίου.

Χτύπημα ακριβείας στο μηχανοστάσιο

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ, οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν εκτός λειτουργίας το πλοίο —το οποίο αναγνωρίστηκε ως το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο «M/T Settebello»— καθώς αυτό «επιχειρούσε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν».

Περιγράφοντας τη στρατιωτική δράση, η CENTCOM ανέφερε: «Ένα αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα απέτυχε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».

Ο απολογισμός του ναυτικού αποκλεισμού

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτυπώνει το μέγεθος της ναυτικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η CENTCOM προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό των δράσεών της, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αχρηστεύσει 8 πλοία, έχουν ανακατευθύνει 134 και έχουν επιτρέψει σε 42 άλλα, από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από την κυβέρνηση Τραμπ στα μέσα Απριλίου.

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