Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Μαΐου 2025. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν τελικά βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας, διαμορφώθηκαν στις 569.

Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα.

Η αξιοσημείωτη αυτή άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το 10% των ρυθμίσεων και τον μήνα Μάιο αφορούν σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 560 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

ΜΕΔ Τραπεζών

Σύμφωνα με στοιχεία α’ τριμήνου του 2026 των συστημικών τραπεζών, σχεδόν το 50% κατά μέσο όρο των ΜΕΔ είναι καταγγελμένα ενώ σχεδόν το 15% βρίσκεται υπό ρύθμιση.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Απρίλιο ‘26 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 205 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 2980 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμισμένων οφειλών αφορά στεγαστικά δάνεια.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.