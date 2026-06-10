Ρωσία: Σμήνη από εκατομμύρια κουνούπια «κυνηγούν» τουρίστες – Δείτε το βίντεο

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Μια εφιαλτική εμπειρία έζησαν τουρίστες στη Ρωσία, όταν η εκδρομή τους στη φύση μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε σκηνικό απόλυτου χάους, λόγω μιας άνευ προηγουμένου επιδρομής εντόμων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι για να καλυφθούν, καθώς σύννεφα από κουνούπια κατέκλυσαν μια δημοφιλή τοποθεσία.

Οι ταξιδιώτες είχαν μεταβεί στη λίμνη Στσούτσιε, στην περιοχή της Μπουριάτια, για να απολαύσουν το τοπίο, όμως δεν πρόλαβαν καν να την επισκεφθούν.

Αναγκάστηκαν να τρέξουν κατευθείαν στα αυτοκίνητά τους για να σωθούν από τα έντομα, τα οποία κάλυπταν τα πάντα στον αέρα και πάνω στις επιφάνειες.

«Σαν ταινία τρόμου»

Χρήστης που μοιράστηκε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι τα σμήνη των εντόμων εμποδίζουν τους ανθρώπους ακόμα και να βγουν από τα οχήματά τους. Οι αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση ήταν καταιγιστικές:

«Φέτος υπάρχουν πολλά κουνούπια παντού, αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν», σχολίασε ένας χρήστης.

«Τρομερό – σαν ακρίδες», έγραψε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος είπε αστειευόμενος στους τουρίστες να «φτιάξουν την κεραία» (σ.σ. παρομοιάζοντας το πυκνό σμήνος με τα «χιόνια» της τηλεόρασης).

Παράλληλα, ένας ακόμη χρήστης σημείωσε ότι το βίντεο μοιάζει με «κάτι από ταινία τρόμου» και εξέφρασε την ανησυχία του για τις πληροφορίες που θέλουν το Αστραχάν της Ρωσίας να δίνει επίσης μάχη με τεράστια σμήνη κουνουπιών, με τους ντόπιους να αναφέρουν ότι «τα έντομα μπαίνουν στα στόματα και στις μύτες των ανθρώπων».