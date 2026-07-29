Ανδρουλάκης: Βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, ενός εποχικού και ενός πενταετούς θητείας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

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Νίκος Ανδρουλάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τη «βαθιά οδύνη» του για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα».
  • Τονίζει επίσης ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος».

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Τη βαθιά οδύνη του εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης «για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

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