Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα

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Σε μία μεγάλη δασική φωτιά δεν χάνονται μόνο περιουσίες των ανθρώπων. Ακόμα και στην περίπτωση, την ευτυχή περίπτωση που δεν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, υπάρχουν τα ζώα, τα οποία πλήττονται από την πυρκαγιά και συνήθως ο τελικός απολογισμός μίας πύρινης καταστροφής, είναι αρκετά νεκρά ζώα.

Στη Δυτική Αττική οι τοπικές αρχές έφτιαξαν αλυσίδα αλληλεγγύης για τα ζώα που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές και μαζί με εθελοντές έστησαν ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου ποδοσφαίρου στα Βίλια.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι προσέφεραν μαζικά τροφές και φάρμακα, ενώ πολλοί δήλωσαν διαθεσιμότητα για εθελοντική προσφορά, πραγματοποιώντας βάρδιες για τις βόλτες των σκύλων. Παράλληλα, οι γάτες που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σταδιακά στα Μέγαρα.

Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, αρμόδιος για την προστασία των ζώων, Δημήτρης Παγώνης, είπε μεταξύ άλλων, ότι κατάφεραν να σώσουν περίπου 100 ζωάκια, σκύλους και γάτες αλλά και γύρω στα 30 – 40 ζώα αναπαραγωγής, τα οποία ήταν σε στάβλους και αλλού.

Το ευχάριστο είναι πως κάποια αδέσποτα, όπως είπε, υιοθετήθηκαν, ενώ εξήγησε πως δεν μπορεί να πει για κάποια ζώα που εντοπίστηκαν μόνα τους, ότι εγκαταλείφθηκαν, κάνοντας λόγο για θεομηνία. Τόνισε πάντως ότι ένα ζώο δεν είναι αντικείμενο και πρέπει να το έχουμε μαζί μας.

Ωστόσο σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είχαν πάει για τη φωτιά, για να βοηθήσουν, αλλά μετά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι τους.