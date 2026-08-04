Βαρύ πένθος για την Υρώ Μανέ – Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνά η Υρώ Μανέ, καθώς πέθανε η μητέρα της, Γεωργία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της .

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media. Η απώλεια συνέπεσε με την περιοδεία της θεατρικής παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», η οποία βρισκόταν στη Χίο για προγραμματισμένη εμφάνιση.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε πως η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα αφιερωθεί στη μνήμη της μητέρας της Υρώς Μανέ.

«Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος! Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας. Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό, για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο. Κουράγιο Υρώ… Είμαστε όλοι πλάι σου… Καλό ταξίδι για την αγαπημένη σου μητέρα, που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.