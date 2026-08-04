Πυροσβεστική: Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες στην Αττικοβοιωτία – Η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια

Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας «δίνοντας νυχθημερόν μάχη για την πλήρη αντιμετώπισή της», όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν, πλησίον των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Στην επιχείρηση, όπως προσέθεσε ο κ. Βαθρακογιάννης, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο.

Παράλληλα ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι «στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου ‘Αμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας».

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης, αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις περιοχές Κοτύλη Κιλκίς, Πλαταριά Θεσπρωτίας, ‘Αγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, Σορώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόρειο Σάμου και Σούδα Χανίων, προσθέτοντας ότι όλες έχουν ελεγχθεί.

«Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια»

«Παρότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης.

Συγκεκριμένα, όπως είπε,:

στη Ραφήνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση,

στο Ίλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα, πλησίον δασικής βλάστησης,

στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση.

Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, όπου όπως επισήμανε, πολίτης, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Ο άνδρας, συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, 4 Αυγούστου, έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και οι 29 πρόθεση.

Επιπλέον ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας», κατέληξε.

Πυροσβεστική: 28 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Οι έρευνες και οι αρμοδιότητες για το αεροπορικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι όλες οι διαδικασίες διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell (ΑΒ-214 ST) που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής που αποτελούσαν το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου.

Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος ανατέθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ. και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών λόγω του ότι υπάρχουν θάνατοι, αλλά θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία που θα περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του τραγικού συμβάντος, προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες της σύγκρουσης και αν υπάρχουν ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η δικογραφία θα παραδοθεί στον εισαγγελέα.

Καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους

Στο πλαίσιο αυτό, θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματα τους για το δυστύχημα, ο καθένας στο αντικείμενο του και τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία και παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το οπτικό ή οποιοδήποτε υλικό υπάρχει για την σύγκρουση.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από αστυνομικές πηγές, παράλληλες έρευνες μπορούν να κάνουν και άλλες υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους και το αντικείμενο τους, αλλά οι επίσημες απαντήσεις για τις αιτίες των δύο θανάτων θα δοθούν από το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone.

Συγκεκριμένα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε., με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Τέλος, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες στην διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφεραν τα εξής:

Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond, (η οποία τα έχει μισθώσει στο ελληνικό κράτος), που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο.

Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες.

Οι πηγές του υπουργείου τονίζουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.