Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Έπειτα από την ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε τρεις ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας συναποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ} ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο χωριό Κρύα Βρύση.

Στο άκουσμα της είδησης, οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που ήταν στα δικαστήρια από νωρίς το πρωί για να του συμπαρασταθούν ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο ίδιος επικαλέστηκε ενώπιον του ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του και ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ o δικηγόρος του Δημήτρης Ανδριόπουλος τόνισε, ότι το πόρισμα της ΔΑΕΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Ανέφερε δε, ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ που κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία.

Κακουργηματικές διώξεις σε στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά για τη φωτιά στα Σφακιά

Από κομμένο καλώδιο της ΔΕΗ στην θέση «Ακονές» ανάμεσα σε Ίμπρο και Ασφένδου Σφακίων, φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το Σάββατο, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματίσει το Ανακριτκό της Πυροσβεστικής.

Για τη φωτιά συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα σε Εισαγγελέα και Ανακρίτρια και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια δια παραλείψεως παρ’ υπόχρεω καθώς είχε την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου, κατηγορία που αναβαθμίζεται αυτόματα σε κακούργημα, εφόσον εκείνη τη μέρα ο δείκτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς ήταν στο 4 και επισείει ποινή κάθειρξης έως 10 ετών.