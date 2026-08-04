Ηράκλειο: 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε κατασκήνωση – Έπεσε δοκάρι στο κεφάλι του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κατασκήνωση στο Ηράκλειο όπου ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, .

Μετά τις πρώτες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.