Ηράκλειο: 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε κατασκήνωση – Έπεσε δοκάρι στο κεφάλι του

Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα Τρίτη το πρωί σε κατασκήνωση στο Ηράκλειο, όταν ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να μην κινδυνεύει παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη το πρωί σε κατασκήνωση στο Ηράκλειο, όπου ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του.
  • Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 9χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου για νοσηλεία.
  • Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κατασκήνωση στο Ηράκλειο όπου ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, .

Μετά τις πρώτες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

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