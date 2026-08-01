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Χανιά: Φωτιά στην Ίμπρο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Στην Ίμπρο Χανίων έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, για την κατάσβεση της οποίας έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ίμπρου στα Χανιά.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έχει σηκωθεί ελικόπτερο.
  • Οι αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων λίγο πριν από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου για φωτιά που ξέσπασε στην Ίμπρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

 

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ η φωτιά εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της περιοχής.

Nωρίτερα, στις 7 το απόγευμα φωτιά στα Χωραφάκια κινητοποίησε την Πυροσβεστική, ωστόσo η εστία έσβησε άμεσα από περίοικους.

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