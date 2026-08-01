Χανιά: Φωτιά στην Ίμπρο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων λίγο πριν από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου για φωτιά που ξέσπασε στην Ίμπρο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ η φωτιά εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της περιοχής.
Nωρίτερα, στις 7 το απόγευμα φωτιά στα Χωραφάκια κινητοποίησε την Πυροσβεστική, ωστόσo η εστία έσβησε άμεσα από περίοικους.