Χανιά: Φωτιά στην Ίμπρο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων λίγο πριν από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου για φωτιά που ξέσπασε στην Ίμπρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ η φωτιά εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της περιοχής.

Nωρίτερα, στις 7 το απόγευμα φωτιά στα Χωραφάκια κινητοποίησε την Πυροσβεστική, ωστόσo η εστία έσβησε άμεσα από περίοικους.