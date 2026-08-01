Χανιά: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε πατίνι παράνομα – Ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη στα Χανιά 15χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς να επιτρέπεται λόγω ηλικίας η οδήγηση και δίχως ασφάλεια όπως επιβάλλεται από τον νόμο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σήμερα τα ξημερώματα στον 15χρονο και μετά τη βεβαίωση των παραβάσεων συνελήφθη. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν και τη μητέρα του 49 ετών με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Τα πρόστιμα συνολικά που επιβλήθηκαν λόγω των συγκεκριμένων παραβάσεων, είναι ύψους 1.280 ευρώ.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια Τροχαίας Χανίων Ευστρατία Κουλαρά, ο 15χρονος και η μητέρα του οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους. Διέταξε όμως προανάκριση, για να εντοπίσουν οι αρχές τον υπεύθυνο στο πανηγύρι όπου είχε διασκεδάσει ο ανήλικος και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Καθώς επίσης να διερευνήσει η τροχαία ποιος είναι ο υπεύθυνος και γιατί επετράπη από εταιρεία ενοικίασης πατινιών σε 15χρονο να το νοικιάσει και να το οδηγήσει.

Σύμφωνα με την κα. Κουλαρά οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σχετικά με τη χρήση πατινιών και τη νέα νομοθεσία που ακολουθεί πλέον την κατοχή και χρήση τους. Τόνισε επίσης πως έλεγχοι πραγματοποιούνται και στα πανηγύρια τόσο για αλκοόλ σε ανήλικους όσο και αλκοτέστ σε οδηγούς κατά την αποχώρηση τους.