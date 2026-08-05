Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοίχο μετά από σφοδρή σύγκρουση

Στη Χαλκίδα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τρίτης (4/8), όπου δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα το ένα να προσκρούσει σε τοίχο προκαλώντας υλικές ζημιές. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στη Χαλκίδα, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.
  • Δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν, με το ένα να εκτρέπεται της πορείας του και να προσκρούει σε τοίχο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έναρξη έρευνας, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στη Χαλκίδα, στη συμβολή των οδών Βαρατάση και Δημοσθένους Βασιλείου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε τοίχο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των ατόμων που επέβαιναν στα δύο οχήματα, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο βρίσκονται σε εξέλιξη.

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