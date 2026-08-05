Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοίχο μετά από σφοδρή σύγκρουση

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στη Χαλκίδα, στη συμβολή των οδών Βαρατάση και Δημοσθένους Βασιλείου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε τοίχο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των ατόμων που επέβαιναν στα δύο οχήματα, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο βρίσκονται σε εξέλιξη.