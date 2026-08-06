Θωρηκτά «Ντόναλντ Τραμπ»: Ένα πρόγραμμα-μαμούθ με κόστος έως 275 δισ. δολάρια

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Μέχρι και 275 δισ. δολάρια ενδέχεται να κοστίσει η κατασκευή του σχεδιαζόμενου στόλου των 15 θωρηκτών κλάσης «Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με εκτίμηση της Υπηρεσίας Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί, τα νέα πολεμικά πλοία θα συγκαταλέγονται στα ακριβότερα που έχουν ναυπηγηθεί ποτέ.

Σύμφωνα με την έκθεση της ανεξάρτητης υπηρεσίας του αμερικανικού Κογκρέσου, το πρώτο πυρηνοκίνητο θωρηκτό υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 23,4 δισ. δολάρια, ενώ το μέσο κόστος καθενός από τα υπόλοιπα 14 πλοία εκτιμάται σε περίπου 18 δισ. δολάρια.

Για λόγους σύγκρισης, το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κόστισε 13,3 δισ. δολάρια το 2008. Σε σημερινές τιμές, μετά την αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού, το ποσό ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο το σχέδιο για τη δημιουργία της νέας κλάσης πολεμικών πλοίων, η οποία θα φέρει το όνομά του. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη επιλογή, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνηθίζει να δίνει ονόματα πρώην προέδρων σε πλοία μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία.

Σύμφωνα με το CBO, τα νέα θωρηκτά προβλέπεται να διαθέτουν προηγμένα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων:

αντιαεροπορικούς πυραύλους

πυραύλους κατά στόχων επιφανείας

υπερηχητικούς πυραύλους

πυραύλους κρουζ με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής

συστήματα λέιζερ

ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα

Τα πλοία θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα σημερινά αντιτορπιλικά και καταδρομικά του αμερικανικού στόλου. Το εκτόπισμά τους, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει μικρότερο από εκείνο των θωρηκτών κλάσης Άιοβα, τα οποία αποσύρθηκαν τη δεκαετία του 1990.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσινγκτον σχετικά με την αυξανόμενη ναυτική ισχύ της Κίνας.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αναλυτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο η Κίνα ενισχύει τις ναυτικές της δυνάμεις, μέσω της ταχείας ναυπήγησης νέων πολεμικών πλοίων.

Έκθεση που είχε κατατεθεί στο Κογκρέσο το προηγούμενο έτος προειδοποιούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση στον ναυτικό ανταγωνισμό με το Πεκίνο, καθώς η Κίνα διευρύνει με ταχείς ρυθμούς τον στόλο της και επενδύει στην ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.