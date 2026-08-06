Μελέτης Ηλίας: «Η εξουσία διαβρώνει τον άνθρωπο – Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι σοφά»

Για την έννοια της εξουσίας, την επιρροή της στον άνθρωπο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εμφανίζεται μέσα στην οικογένεια μίλησε ο Μελέτης Ηλίας σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, με αφορμή την καλλιτεχνική του σύμπραξη με τη Λένα Παπαληγούρα το φετινό καλοκαίρι.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει η εξουσία στον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως δεν λειτουργεί απλώς αποκαλυπτικά, αλλά μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή αλλοίωση της προσωπικότητας.

«Νομίζω ότι τον διαβρώνει. Η εξουσία τρελαίνει. Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι σοφά, όπως και να αλλάζει χέρια, ώστε εκείνος που έχει τον απόλυτο έλεγχο να καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τη χάσει», δήλωσε.

Μιλώντας για την οικογένεια, ο Μελέτης Ηλίας τόνισε πως μια μορφή εξουσίας υπάρχει αναπόφευκτα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Ο ρόλος του γονιού, όπως εξήγησε, είναι να θέτει όρια και να καθοδηγεί, προσπαθώντας να μεταδώσει στα παιδιά του όσα θεωρεί σωστά, πάντα όμως σε συνδυασμό με τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.

«Εκ των πραγμάτων υπάρχει εξουσία. Όταν έχεις ανήλικα παιδιά, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους επιβάλλεις ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι το σωστό, ότι σε συνδυασμό με τον διάλογο, θα επικρατήσει το πιο λογικό. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να έχεις παρωπίδες, ούτε να είσαι απόλυτος στις απόψεις σου. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον, να καταλάβεις τον αντίλογο και να βρεις έναν έξυπνο τρόπο ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Διαφορετικά γίνεσαι ένας οικογενειάρχεις – τύραννος», σημείωσε.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως και ο ίδιος έχει βρεθεί αρκετές φορές στη θέση να ασκήσει μεγαλύτερη εξουσία απ’ όσο θα ήθελε ως γονιός, προσπαθώντας στη συνέχεια να το περιορίσει.

«Πολλές φορές, και άλλες προσπαθώ να το μετριάσω. Θεωρώ ότι πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκηση εξουσίας και ξεφεύγουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εκεί πρέπει να κάνεις κάποια βήματα πίσω. Να καταλάβεις ότι έχεις απέναντι σου ανθρώπους που μπορεί να είναι σε μικρότερη ηλικία αλλά έχουν έναν ενθουσιασμό που δεν είναι αμελητέος».

Και κατέληξε: «Πρέπει να σκεφτούμε, να ακούσουμε τον συνομιλητή μας και να λάβουμε υπόψη μας και τον έτερο γονέα. Χρειάζεται να βρίσκεις έξυπνες λύσεις».