Αθηνά Λιμπάντση: «Η ιστορία λειτουργεί σαν καθρέφτης» – Όσα είπε για τις σειρές εποχής και τη δύναμη της τέχνης

Για το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ιστορίες εποχής, αλλά και για τη δύναμη που διαθέτει η τέχνη στη σύγχρονη κοινωνία, μίλησε η Αθηνά Λιμπάντση σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Gala» και στη δημοσιογράφο Πηνελόπη Μασούρη.

Η νεαρή ηθοποιός, η οποία θα συμμετάσχει στη νέα παραγωγή της ΕΡΤ με τίτλο «Οι θάλασσες μάς χώρισαν», εξήγησε γιατί οι ιστορίες που διαδραματίζονται έναν αιώνα πριν εξακολουθούν να συγκινούν και να απασχολούν το σημερινό κοινό.

«Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ίδια ουσιαστικά ερωτήματα»

Η Αθηνά Λιμπάντση επισήμανε ότι οι εποχές και οι κοινωνικές συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, ωστόσο οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιους προβληματισμούς, οι οποίοι συνδέονται με τις σχέσεις, τις επιλογές και τις αξίες τους.

«Γιατί, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με τα ίδια ουσιαστικά ερωτήματα. Οι σχέσεις, οι επιλογές, οι αξίες και οι συνέπειες των πράξεών μας είναι ζητήματα που δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο», ανέφερε η ηθοποιός.

Σύμφωνα με την ίδια, η αναδρομή στο παρελθόν βοηθά το κοινό να εξετάσει με μεγαλύτερη σαφήνεια όσα συμβαίνουν στο παρόν και να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης που παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο.

«Μέσα από το παρελθόν μπορούμε να δούμε πιο καθαρά το σήμερα. Η ιστορία λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης που μας θυμίζει πως, τελικά, αυτό που αλλάζει είναι οι συνθήκες, όχι η ανθρώπινη φύση. Ίσως γι’ αυτό τέτοιες ιστορίες εξακολουθούν να μας συγκινούν και να μας αφορούν τόσο βαθιά», πρόσθεσε.

Η συμβολή της τέχνης στη σύγχρονη εποχή

Η Αθηνά Λιμπάντση αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τέχνη, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα του κόσμου. Μπορεί, ωστόσο, να ενισχύσει την ενσυναίσθηση, να καλλιεργήσει τον προβληματισμό και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο.

«Από μόνη της, η τέχνη δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Μπορεί όμως να κάνει κάτι εξίσου σημαντικό: να μας ωθήσει να νιώσουμε, να καταλάβουμε τον άλλον, να αμφισβητήσουμε βεβαιότητες και να ανοίξουμε έναν διάλογο. Και ίσως κάθε μεγάλη αλλαγή να ξεκινά ακριβώς από εκεί, από μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και των ανθρώπων γύρω μας. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη δύναμή μας», κατέληξε η ηθοποιός.