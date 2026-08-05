Marfin: Στη Βρετανία κλιμάκιο του «ελληνικού FBI» για την έκδοση της 46χρονης

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία για να παραλάβει την 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin. Η γυναίκα είχε συναινέσει στην έκδοσή της και αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου. Την επόμενη ημέρα θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin.
  • Η 46χρονη αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα την Πέμπτη 6 Αυγούστου και να οδηγηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου ενώπιον του ανακριτή.
  • Η κατηγορούμενη είχε συναινέσει στην έκδοσή της και είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για την υπόθεση της Marfin, 16 χρόνια μετά την επίθεση.

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Στη Βρετανία μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Η 46χρονη, η οποία είχε καταγραφεί στο οπτικό υλικό της υπόθεσης αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ενώ η άφιξή της αναμένεται το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της.

Είχε συναινέσει στην έκδοσή της

Οι βρετανικές Αρχές συνέλαβαν την 46χρονη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου και δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Έκτοτε παραμένει υπό κράτηση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας.

Η 46χρονη είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, η οποία σημειώθηκε πριν από 16 χρόνια και προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.

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