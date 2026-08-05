Τροχαίο-σοκ στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και προσγειώθηκε πάνω σε άλλο – ΦΩΤΟ

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα αυτοκίνητο «σκαρφάλωσε» πάνω σε ένα άλλο. Το περιστατικό προσέλκυσε την προσοχή των περαστικών και των περίοικων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα αν μη τι άλλο απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη.
  • Το μισό αυτοκίνητο βρέθηκε κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας σκαρφαλώσει σε παρακείμενο όχημα, με το «ιπτάμενο» όχημα να γίνεται αξιοθέατο για τους περαστικούς.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα αν μη τι άλλο απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ThessPost.gr, το μισό αυτοκίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας σκαρφαλώσει σε παρακείμενο όχημα.

Το «ιπτάμενο» όχημα έγινε γρήγορα… αξιοθέατο για τους περαστικούς και τους περίοικους που το αντίκρισαν, μη μπορώντας να μαντέψουν πως κατάφερε να βρεθεί σε αυτή την κλίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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