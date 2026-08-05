Τροχαίο-σοκ στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και προσγειώθηκε πάνω σε άλλο – ΦΩΤΟ

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Ένα αν μη τι άλλο απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στην οδό Αλεξανδρείας στην περιοχή του Ντεπώ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ThessPost.gr, το μισό αυτοκίνητο βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας σκαρφαλώσει σε παρακείμενο όχημα.

Το «ιπτάμενο» όχημα έγινε γρήγορα… αξιοθέατο για τους περαστικούς και τους περίοικους που το αντίκρισαν, μη μπορώντας να μαντέψουν πως κατάφερε να βρεθεί σε αυτή την κλίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.