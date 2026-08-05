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Χαλκιδική: Εντός των προβλεπόμενων ορίων τα αποτελέσματα από τις πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο νερό στη Σίβηρη

Στη Σίβηρη Χαλκιδικής, οι πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο νερό δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, έπειτα από προηγούμενο έλεγχο που το είχε κρίνει προσωρινά ακατάλληλο. Ο Δήμος Κασσάνδρας ενημέρωσε τους κατοίκους για τις δύο από τις τρεις εκθέσεις που έχουν παραληφθεί από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ, ενώ η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων συνεχίζεται εν αναμονή της τρίτης έκθεσης

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Κοινωνία

νερό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει ότι «στις δύο από τις τρεις εκθέσεις, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων» για το πόσιμο νερό στη Σίβηρη.
  • Η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται, με τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης να αναμένονται αύριο.
  • Ο Δήμος Κασσάνδρας προχώρησε στην άμεση εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε δείγματα πόσιμου νερού στη Σίβηρη του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Εκεί δηλαδή όπου σε προηγούμενο έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι και οι κάτοικοι ενημερώθηκαν πως το νερό κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο.

Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι «σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που έχουν μέχρι στιγμής παραληφθεί από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ, στις δύο από τις τρεις εκθέσεις, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων».

Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης, αναμένεται να γνωστοποιηθούν αύριο στον Δήμο.

«Από την πρώτη στιγμή, που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, ο Δήμος Κασσάνδρας προχώρησε στην άμεση εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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