Χούθι: Χτύπησαν σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα

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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου Wafaa στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά της πόλης Γιανμπού.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι πύραυλοι έπληξαν το δεξαμενόπλοιο «με ακρίβεια». Όπως είπε, η επίθεση εντάσσεται στη θαλάσσια «πολιορκία» που έχουν επιβάλει οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία και στη στρατηγική «αποκλεισμός αντί αποκλεισμού».

Όγδοο σαουδαραβικό τάνκερ που στοχοποιείται

Σύμφωνα με τον Σαρί, πρόκειται για το όγδοο σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο που στοχοποιείται από τις 22 Ιουλίου, όταν άρχισε ο αποκλεισμός.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι συνολικά 29 σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια είτε εμποδίστηκαν να διαπλεύσουν την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα είτε αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.

Απειλές για κλιμάκωση των επιθέσεων

Ο εκπρόσωπος των Χούθι υποστήριξε ακόμη ότι η Σαουδική Αραβία έχει αναγκαστεί να αλλάξει τις διαδρομές των πετρελαιοφόρων της προς τη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η οργάνωση κατάφερε, όπως είπε, να επιβάλει αποκλεισμό από τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, με στόχο να εμποδιστεί η διέλευσή τους, «ανεξάρτητα από τις συνέπειες».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές για το περιστατικό.