Βάσω Λασκαράκη: Το αξεσουάρ του Λευτέρη Σουλτάτου που πήρε μαζί της στην παραλία – «Αγάπη σόρρυ…»

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η ηθοποιός και ο σεφ αυτή την περίοδο βρίσκονται στην αγαπημένη τους Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Η καλλιτέχνις σε εξόρμησή της σε παραλία του νησιού, πήρε μαζί της ένα από τα αξεσουάρ του συζύγου της και τον ενημέρωσε μέσα από ένα story της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μία selfie φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε ξαπλωμένη στη πετσέτα της, ενώ έχει τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο. Η Βάσω Λασκαράκη ποζάρει κοιτώντας την κάμερα του κινητού της και φορώντας τα γυαλιά ηλίου του Λευτέρη Σουλτάτου.

«Αγάπη σόρρυ αν ψάχνεις τα γυαλιά σου», έχει γράψει η καλλιτέχνις στο Instagram story της και έχει ταγκάρει το προφίλ του συζύγου της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της στο Instagram, η Βάσω Λασκαράκη είχε κοινοποιήσει μία οικογενειακή φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο την βλέπουμε μαζί με τον Λευτέρη Σουλτάτο και τα τρία παιδιά τους.

«Δεν είναι το μέρος που κάνει τις στιγμές ξεχωριστές. Είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου. Κι όταν είναι όλοι εκεί, ακόμα και η πιο μικρή γωνιά του κόσμου χωράει όλη σου την ευτυχία», είχε αναφέρει στη λεζάντα της δημοσίευσής της.