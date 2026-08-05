Βάσια Γκολφινοπούλου: «Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην σε επηρεάζουν τα σχόλια»

Η Βάσια Γκολφινοπούλου, ηθοποιός της επιτυχημένης σειράς του ALPHA «Το σόι σου», μίλησε για τις προκλήσεις του συνδυασμού των σπουδών της στη Νομική με τα γυρίσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, παραδεχόμενη ότι την επηρεάζουν σε ένα μικρό βαθμό.

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Βάσια Γκολφινοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/vasiagolfinopoulou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βάσια Γκολφινοπούλου, η ηθοποιός που υποδύεται την «Σάντρα Τριανταφύλλου» στο «Σόι σου», μίλησε για τη σειρά και τα αρνητικά σχόλια.
  • Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσπάθειά της να συνδυάσει τη Νομική σχολή με τα γυρίσματα της σειράς, δηλώνοντας: «Ήταν ένα μεγάλο άγχος στην αρχή… δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αφήσω τη σχολή μου».
  • Για τα σχόλια που δέχεται, η Βάσια Γκολφινοπούλου εξήγησε πως «δεν γίνεται να μην σε επηρεάζουν», αν και έχει μάθει να διαχειρίζεται τα αρνητικά.

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό», ήταν η Βάσια Γκολφινοπούλου. Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την «Σάντρα Τριανταφύλλου» από τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του ALPHA «Το σόι σου» μέχρι και σήμερα, μίλησε για το σίριαλ, καθώς και για το θέμα των αρνητικών σχολίων.

Αναφερόμενη στην προσπάθειά της να συνδυάσει τη σχολή της, καθώς είναι φοιτήτρια Νομικής πλέον, με τα γυρίσματα για «Το σόι σου» αφού η σειρά επέστρεψε με νέα επεισόδια, η Βάσια Γκολφινοπούλου είπε ότι: «Ήταν ένα μεγάλο άγχος στην αρχή. Δηλαδή όταν κατάλαβα και με πήραν τηλέφωνο ότι θα ξεκινήσει ξανά η σειρά, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα συνδυάσω αυτά που έκανα πριν, γιατί δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αφήσω τη σχολή μου.

Οπότε σκεφτόμουν πάρα πολύ πώς θα τα συνδυάσω αυτά τα δύο και όσο το δυνατόν μπορώ καλύτερα. Γιατί, εντάξει, σίγουρα κάτι θα μείνει λίγο πίσω. Οπότε, εντάξει, επειδή ήθελα πολύ και τα δύο προσπάθησα να τα συνδυάσω. Εννοώ τη σχολή και τα γυρίσματα». 

Για τα σχόλια που μπορεί να δέχεται, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Εν μέρει τα σχόλια με επηρεάζουν. Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην σε επηρεάζουν. Εντάξει, έχω μάθει και το διαχειρίζομαι και από πιο μικρή, γιατί υπήρχαν παντού σχόλια.

Ακόμα και στο σχολικό περιβάλλον που ήμουν, παίζοντας σε μία σειρά. Πάντα υπάρχουν σχόλια, οπότε έχω μάθει να τα διαχειρίζομαι τα αρνητικά. Αλλά σίγουρα σε ένα μικρό βαθμό θα με επηρεάσουν». 

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