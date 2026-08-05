Τέα Πρέλεβιτς: Δημοσίευσε βίντεο από τα παιδικά της χρόνια με την αδελφή της, Άννα – «Πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί…»

Η Τέα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από τα παιδικά της χρόνια με την αδελφή της, Άννα, αναδεικνύοντας τον ισχυρό αδελφικό δεσμό τους. Στο βίντεο του 2000, τα δύο κορίτσια τραγουδούν το «The Call» των «Backstreet Boys», με την Τέα να εκφράζει τη συγκίνησή της για αυτές τις αναμνήσεις. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Τέα Πρέλεβιτς
Φωτογραφία: Instagram/teaprelevic
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τέα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από τα παιδικά της χρόνια με την αδελφή της, Άννα, αναδεικνύοντας τον ισχυρό αδελφικό τους δεσμό.
  • Στο βίντεο, οι δύο αδελφές, σε μικρή ηλικία, τραγουδούν το «The Call» των «Backstreet Boys».
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η επιχειρηματίας εξέφρασε τη συγκίνησή της, τονίζοντας ότι «πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια με την αδελφή της, Άννα, θέλησε να μοιραστεί η Τέα Πρέλεβιτς, με τους ακολούθους της στο Instagram, πριν από λίγες ώρες. Μάλιστα, σε αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και ο ισχυρός αδελφικός δεσμός ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Τέα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά ανάρτηση με την αδελφή της και τις δίδυμες ανιψιές της – «Εύχομαι να έχουν την εικόνα της θείας πάντα κοντά τους»

Στο βίντεο που κοινοποίησε η Τέα Πρέλεβιτς, την βλέπουμε σε μικρή ηλικία μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της, Άννα. Τα δύο τότε μικρά κορίτσια κοιτώντας την κάμερα που τις καταγράφει, τραγουδούν το «The Call» των «Backstreet Boys».

Η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει γράψει στη λεζάντα της: «Μια αναδρομή στο 2000 τραγουδώντας το “The Call” των “Backstreet Boys”.

Τέα Πρέλεβιτς: «Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν το δώρο που έκανα στον εαυτό μου, όταν έγινα 30 ετών»

Έχω συγκινηθεί. Με την Άννα πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί. Τι όμορφες, ανέμελες στιγμές…

Μπορείτε ήδη να καταλάβετε ότι είναι η καλύτερή μου φίλη.

Ευχαριστώ, μαμά, που κράτησες όλες αυτές τις παλιές κασέτες και τις μετέτρεψες σε USB. Το να μπορούμε να ξαναζούμε αυτές τις στιγμές είναι ένα πολύτιμο δώρο». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tea Prelevic (@teaprelevic)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ