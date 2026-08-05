Τέα Πρέλεβιτς: Δημοσίευσε βίντεο από τα παιδικά της χρόνια με την αδελφή της, Άννα – «Πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί…»

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Ένα βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια με την αδελφή της, Άννα, θέλησε να μοιραστεί η Τέα Πρέλεβιτς, με τους ακολούθους της στο Instagram, πριν από λίγες ώρες. Μάλιστα, σε αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και ο ισχυρός αδελφικός δεσμός ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Στο βίντεο που κοινοποίησε η Τέα Πρέλεβιτς, την βλέπουμε σε μικρή ηλικία μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της, Άννα. Τα δύο τότε μικρά κορίτσια κοιτώντας την κάμερα που τις καταγράφει, τραγουδούν το «The Call» των «Backstreet Boys».

Η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει γράψει στη λεζάντα της: «Μια αναδρομή στο 2000 τραγουδώντας το “The Call” των “Backstreet Boys”.

Έχω συγκινηθεί. Με την Άννα πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί. Τι όμορφες, ανέμελες στιγμές…

Μπορείτε ήδη να καταλάβετε ότι είναι η καλύτερή μου φίλη.

Ευχαριστώ, μαμά, που κράτησες όλες αυτές τις παλιές κασέτες και τις μετέτρεψες σε USB. Το να μπορούμε να ξαναζούμε αυτές τις στιγμές είναι ένα πολύτιμο δώρο».