Μάρκος Σεφερλής: «Πρόσωπα που είναι στην επικαιρότητα θα γίνουν και αντικείμενο σάτιρας, πάντα με καλή διάθεση – Δεν έχω κάτι μαζί τους, ούτε εμμονή»

Με αφορμή τη νέα του επιθεώρηση στο θέατρο Δελφινάριο, ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σάτιρα, τα πρόσωπα της επικαιρότητας που αποτελούν πηγή έμπνευσης, αλλά και για τη σχέση του με τον ύπνο και την καθημερινότητά του.

Σε ερώτηση για το αν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη σάτιρά του, ο λαοφιλής ηθοποιός απάντησε πως είναι δύο πρόσωπα που ξεχωρίζουν και βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Όπως εξήγησε, άνθρωποι που απασχολούν την κοινή γνώμη και αποτελούν θέμα συζήτησης στην καθημερινότητα του κόσμου, αναπόφευκτα μπορούν να γίνουν μέρος της σατιρικής του ματιάς.

«Και ποιον δεν εμπνέουν; Είναι θέμα συζήτησης παντού. Στα καφενεία, στα γραφεία… Πρόσωπα που είναι στην επικαιρότητα, που για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν, κάνουν τη διαφορά, θα γίνουν και αντικείμενο σάτιρας, πάντα με καλή διάθεση. Δεν το λέω για να απενοχοποιηθώ. Και οι ίδιοι να έρθουν, τα ίδια θα πω», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παρακάτω ξεκαθάρισε πως η επιλογή των συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων δεν κρύβει κάποια προσωπική διάθεση απέναντί τους.

«Δεν λέω κάτι συκοφαντικό, δεν τους υβρίζω, δεν έχω κάτι μαζί τους, ούτε εμμονή. Απλώς είναι δυο πρόσωπα που ξεχωρίζουν, τα ξέρει ο κόσμος και η αναφορά στα πρόσωπα αυτά προκαλεί γέλιο».

Όσο για τη σχέση του με τις διακοπές και την ξεκούραση, αποκάλυψε πως έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που έκανε πραγματικές διακοπές, περίπου τρεις δεκαετίες. Παρόμοια είναι και η σχέση του με τον ύπνο:

«Πολύ παλιά, πριν από περίπου 30 χρόνια, είχα κοιμηθεί ένα 8ωρο. Κοιμάμαι λίγο, αλλά επίτηδες δεν κοιμάμαι γιατί, όταν κοιμάμαι, ονειρεύομαι πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, οπότε μετά αρχίζω και τα κάνω και γι’ αυτό δεν μένει ώρα για να ξανακοιμηθώ. Θέλω να πω ότι δεν κοιμάμαι πολύ, αλλά δεν μου λείπει και ο ύπνος».

Παρά την κούραση που μπορεί να νιώθει κατά διαστήματα, ο Μάρκος Σεφερλής τόνισε πως η σκηνή τον ανανεώνει, τον γεμίζει και λειτουργεί σαν μια διαδικασία επαναφόρτισης για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

«Είμαι τόσο γεμάτος με όλα αυτά που κάνω, μπορεί να είμαι κουρασμένος, να αισθάνομαι πολλές φορές κουρασμένος, αλλά όταν βγαίνω στη σκηνή… αφηνιάζω. Εκεί γεμίζω μπαταρίες, ξαναφορτίζω και είμαι γεμάτος ενέργεια για το επόμενο βήμα μου, για το επόμενο σχέδιο. Άρα δεν μου λείπει ο ύπνος. Δεν το λέω ως παράπονο, δεν θέλω να κοιμηθώ. Είμαι ξύπνιος άνθρωπος. Γεννήθηκα ξύπνιος και έτσι θέλω να παραμείνω».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός σημείωσε πως επιλέγει να κρατά το μυαλό του σε συνεχή εγρήγορση, καθώς πιστεύει ότι η διαρκής δημιουργικότητα και η πνευματική δραστηριότητα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο άνθρωπος.

«Πιστεύω ότι, αν βάλεις το μυαλό σε μια διαδικασία τέτοια, να ξεκουράζεται πολλές ώρες, λειτουργεί και ανάλογα. Εγώ το έχω σε εγρήγορση, ελπίζω να μου βγει σε καλό. Μεγαλώνουμε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μέχρι τώρα δεν με έχει προδώσει».