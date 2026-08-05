Ομάν: Επεκτείνεται δραματικά η πετρελαιοκηλίδα από το προσαραγμένο δεξαμενόπλοιο

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Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η περιβαλλοντική ρύπανση στα ανοικτά του Ομάν, καθώς η πετρελαιοκηλίδα από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi έχει επεκταθεί σε έκταση περίπου 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace Γερμανίας και ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Associated Press.

Η διαρροή έχει ήδη επηρεάσει τμήματα της νήσου Καμπλίγια, η οποία ανήκει σε προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη με πλούσια βιοποικιλότητα. Στην περιοχή βρίσκουν καταφύγιο σπάνια θαλασσοπούλια, αλλά και η απειλούμενη φάλαινα της Αραβικής Θάλασσας.

Oil spill from grounded tanker off Oman expands sharply, satellite images show https://t.co/DG9TVUSa8k — O.C. Register (@ocregister) August 4, 2026

Το δεξαμενόπλοιο, που εκτιμάται ότι μετέφερε πάνω από 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Ιούνιο. Το πλοίο βρίσκεται υπό κυρώσεις από τη Βρετανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και την Ελβετία, λόγω υποψιών για σύνδεση με τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί εκφράζουν ανησυχία ότι η κατάσταση του δεξαμενόπλοιου επιδεινώνεται και ότι υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές εκτεταμένες επιχειρήσεις για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Πηγή: Al Jazeera