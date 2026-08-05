Ομάν: Επεκτείνεται δραματικά η πετρελαιοκηλίδα από το προσαραγμένο δεξαμενόπλοιο

Η πετρελαιοκηλίδα από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi στα ανοικτά του Ομάν έχει επεκταθεί σε 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση σε μια προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη. Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Ιούνιο και βρίσκεται υπό κυρώσεις, εγκυμονεί κινδύνους βύθισης, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές εκτεταμένες επιχειρήσεις περιορισμού της ρύπανσης.

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Διεθνή Νέα

Ομάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η πετρελαιοκηλίδα από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi στα ανοικτά του Ομάν, έχοντας επεκταθεί σε έκταση περίπου 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
  • Η διαρροή έχει ήδη επηρεάσει τμήματα της νήσου Καμπλίγια, προστατευόμενης θαλάσσιας ζώνης με πλούσια βιοποικιλότητα, απειλώντας σπάνια θαλασσοπούλια και την απειλούμενη φάλαινα της Αραβικής Θάλασσας.
  • Το δεξαμενόπλοιο παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Ιούνιο, με περιβαλλοντικές οργανώσεις να εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο βύθισής του και την έλλειψη εκτεταμένων επιχειρήσεων περιορισμού της ρύπανσης.

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Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η περιβαλλοντική ρύπανση στα ανοικτά του Ομάν, καθώς η πετρελαιοκηλίδα από το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi έχει επεκταθεί σε έκταση περίπου 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace Γερμανίας και ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Associated Press.

Η διαρροή έχει ήδη επηρεάσει τμήματα της νήσου Καμπλίγια, η οποία ανήκει σε προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη με πλούσια βιοποικιλότητα. Στην περιοχή βρίσκουν καταφύγιο σπάνια θαλασσοπούλια, αλλά και η απειλούμενη φάλαινα της Αραβικής Θάλασσας.

Το δεξαμενόπλοιο, που εκτιμάται ότι μετέφερε πάνω από 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, παραμένει ακινητοποιημένο από τον περασμένο Ιούνιο. Το πλοίο βρίσκεται υπό κυρώσεις από τη Βρετανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και την Ελβετία, λόγω υποψιών για σύνδεση με τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί εκφράζουν ανησυχία ότι η κατάσταση του δεξαμενόπλοιου επιδεινώνεται και ότι υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές εκτεταμένες επιχειρήσεις για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Πηγή: Al Jazeera

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