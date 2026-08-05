Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, με τις μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας να τίθενται άμεσα σε λειτουργία. Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν ενταθεί, οδηγώντας σε διαρκή αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.
  • Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, γνωστοποίησε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί άμεσα σε λειτουργία για την αναχαίτιση της επίθεσης.
  • Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν ενταθεί, με τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων να αυξάνεται διαρκώς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις καταγράφηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο γνωστοποίησε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί άμεσα σε λειτουργία για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν ενταθεί, με τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων να αυξάνεται διαρκώς.

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