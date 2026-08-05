Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

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Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης βαλλιστική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις καταγράφηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

🚨🇷🇺 BREAKING : About 30 missiles were fired at Kyiv and the region. Warehouses are burning in the Haika area. In addition, a blow fell to Kyiv’s energy sector. pic.twitter.com/d4DNsmvq2s — World Updates (@Updatesofwworld) August 4, 2026

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κλίτσκο γνωστοποίησε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί άμεσα σε λειτουργία για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν ενταθεί, με τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων να αυξάνεται διαρκώς.