ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακάλεσε τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας – Νέα ένταση στις διμερείς σχέσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην ανάκληση της βίζας της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσινγκτον, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιανής κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτή η απόφαση εντείνει εκ νέου τις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και εκείνης του Βραζιλιάνου προέδρου, Λούλα ντα Σίλβα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ανάκληση της βίζας της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσινγκτον προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιανής κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους.
  • Η απόφαση αυτή, η οποία δεν συνεπάγεται την απέλαση της πρέσβειρας, ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των κυβερνήσεων Τραμπ και Λούλα ντα Σίλβα δοκιμάζονται εκ νέου.
  • Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην ανάκληση της βίζας της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσινγκτον προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιανής κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η απόφαση αυτή, η οποία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, δεν συνεπάγεται την απέλαση της πρέσβειρας από τις ΗΠΑ, ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με εκείνη του Βραζιλιάνου προέδρου, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δοκιμάζονται εκ νέου.

Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

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