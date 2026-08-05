ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακάλεσε τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας – Νέα ένταση στις διμερείς σχέσεις

Στην ανάκληση της βίζας της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσινγκτον προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιανής κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η απόφαση αυτή, η οποία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, δεν συνεπάγεται την απέλαση της πρέσβειρας από τις ΗΠΑ, ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με εκείνη του Βραζιλιάνου προέδρου, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δοκιμάζονται εκ νέου.

Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.