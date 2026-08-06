Γερμανία: Συνελήφθη Ουκρανός για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε έναν Ουκρανό υπήκοο ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

«Υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι ο ύποπτος, ηλικίας 33 ετών, κατέγραψε εικόνες της εταιρείας όπλων τον Ιούνιο για να προετοιμάσει ενέργειες δολιοφθοράς», διευκρινίζεται στην κοινή ανακοίνωση της εισαγγελίας του Μονάχου και της αστυνομίας του κρατιδίου της Θουριγγίας, όπου συνελήφθη την Κυριακή.

Ως «πράκτορας χαμηλού επιπέδου», ο άνδρας είχε διαβιβάσει τις εικόνες αυτές στον εντολέα του, ενεργώντας για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών μιας ξένης δύναμης, αναφέρουν οι αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν ποια είναι αυτή.

Ο ύποπτος τελεί υπό προσωρινή κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βαυαρίας.

Η έρευνα διεξάγεται από ένα νέο εθνικό κέντρο στο οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός της άμυνας εναντίον «υβριδικών επιθέσεων», το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο.