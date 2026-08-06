Γερμανία: Συνελήφθη Ουκρανός για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκοο στη Θουριγγία, ο οποίος είναι ύποπτος για κατασκοπεία σε βάρος εταιρίας όπλων στη Βαυαρία. Κατηγορείται ότι κατέγραψε εικόνες της εταιρίας τον Ιούνιο με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με την έρευνα να διεξάγεται από ένα νέο εθνικό κέντρο συντονισμού άμυνας κατά «υβριδικών επιθέσεων».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε Ουκρανό υπήκοο ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρίας όπλων στη Βαυαρία, με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.
  • Υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι ο 33χρονος ύποπτος «κατέγραψε εικόνες της εταιρίας όπλων τον Ιούνιο για να προετοιμάσει ενέργειες δολιοφθοράς», ενεργώντας ως «πράκτορας χαμηλού επιπέδου» για ξένη δύναμη.
  • Ο ύποπτος τελεί υπό προσωρινή κράτηση, ενώ η έρευνα διεξάγεται από νέο εθνικό κέντρο συντονισμού άμυνας εναντίον «υβριδικών επιθέσεων».

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Η αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε έναν Ουκρανό υπήκοο ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

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«Υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι ο ύποπτος, ηλικίας 33 ετών, κατέγραψε εικόνες της εταιρείας όπλων τον Ιούνιο για να προετοιμάσει ενέργειες δολιοφθοράς», διευκρινίζεται στην κοινή ανακοίνωση της εισαγγελίας του Μονάχου και της αστυνομίας του κρατιδίου της Θουριγγίας, όπου συνελήφθη την Κυριακή.

Ως «πράκτορας χαμηλού επιπέδου», ο άνδρας είχε διαβιβάσει τις εικόνες αυτές στον εντολέα του, ενεργώντας για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών μιας ξένης δύναμης, αναφέρουν οι αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν ποια είναι αυτή.

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Ο ύποπτος τελεί υπό προσωρινή κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βαυαρίας.

Η έρευνα διεξάγεται από ένα νέο εθνικό κέντρο στο οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός της άμυνας εναντίον «υβριδικών επιθέσεων», το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο.

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